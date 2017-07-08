Ярославль, 8 июля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия состоится 8 июля в Российском театре драмы имени Ф. Волкова. Конкурсные кинопоказы пройдут с 9 по 12 июля в ярославском кинотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура».

Пресс-служба Международного кинофестиваля «В кругу семьи» Логотип Международного кинофестиваля «В кругу семьи»

Председателем киноконкурса станет народный артист России Станислав Любшин, председателем жюри детского конкура — молодой актер Илья Костюков. В состав жюри войдут актер и продюсер Филипп Рейнхардт (Швейцария), режиссер Георгий Шенгелия (Россия), сценарист Алексей Бородачёв (Россия), продюсер Гао Юэ (Китай) и Генеральный директор компании «Amadeus Entertainment» Иво Фиоренса (Великобритания).

В основной кинопрограмме фестиваля будут показаны фильмы:

«Сказки для Эммы» (Чешская республика, 2016),

«Лето 1993» (Испания, 2016),

«Милая жизнь» (Турция, 2017),

«Вторая зима» (Южная Корея, 2016),

«Герасим» (Россия, 2017),

«Навеки вместе» (Литва, Румыния, 2016),

«Добро пожаловать в Германию» (Германия, 2016),

«Пиума» (Италия, 2016),

«Худший день в моей жизни» (Аргентина, 2016),

«Его дочь» (Россия, 2017).

Детскую кинопрограмму представят картины:

«Абулеле» (Израиль, 2017),

«Клан Боскампи» (Нидерланды 2017),

«Дедушка» (Чешская республика, 2016),

«Опасные каникулы» (Россия, 2016),

«Вверх к небу» (Швеция, 2016),

«Частное пионерское — 3» (Россия, 2017),

«Тяжелозавры» (Финляндия, 2015),

«Спасти Раффи» (Германия, 2015).

Кроме того, в программу фестиваля войдет закрытый показ фильма «Жили-были» и спектакль Игоря Неведрова «Маленькие сказки» по пьесам Александра Пушкина. Также в девяти городах Ярославской области пройдут творческие встречи с актерами Владимиром Стекловым, Сергеем Колесниковым и Олегом Акуличем.

Алёна Сычева ИА REGNUM Пресс-конференция XXI Международного кинофестиваля «В кругу семьи»

Нововведением фестиваля станет деловая программа. В ее рамках пройдет пять круглых столов на остросоциальные темы: о кризисе среднего образования и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей в современном российском обществе, культуре и цензуре. Участниками деловой программы станут Митрополит Калужский и Боровский Климент, Член Совета Федерации Елена Мизулина, депутат Государственной думы Российской Федерации и телеведущая Оксана Пушкина и др.

Каждый год организаторы фестиваля «В кругу семьи» выбирают новый город для проведения мероприятия. Фестивали уже были организованы в Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, Новосибирске и других городах России.