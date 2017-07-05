Каракас, 5 июля, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Сообщается, что в результате столкновений несколько депутатов получили ранения в голову. Также пострадали сотрудники парламента.

Asambleanacional.gob.ve Национальная ассамблея Венесуэлы

Напомним, с 1 апреля 2017 года в Венесуэле почти непрерывно продолжаются митинги и демонстрации в поддержку и против правительства президента Николаса Мадуро, которые нередко приводят к столкновениям между наиболее агрессивно настроенными участниками маршей и силами охраны правопорядка.

По данным Генеральной прокуратуры Венесуэлы, за это время в ходе протестов погиб уже 91 человек, около тысячи получили ранения.

30 июля в стране пройдут выборы членов Учредительного собрания, созванного президентом Мадуро для реформирования Конституции. Между тем оппозиция, отказавшись участвовать в конституционном процессе, на 16 июля назначила свой альтернативный всенародный референдум.