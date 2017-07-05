Кемерово, 5 июля, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Следующим главой Кемеровской области может стать мэр Нижнего Тагила, выходец из «Евраза» Сергей Носов, пишет «Тайга. инфо» со ссылкой на свои источники во властных структурах региона.

Сергей Носов

Сообщается, что Носов уже начал знакомиться с чиновниками администрации региона и что последняя в сезоне сессия облсовета перенесена с 5 на 12 июля, чтобы представить преемника депутатам.

«Он начал знакомиться с некоторыми чиновниками в администрации. Запрашивает экономические и политические справки по региону. Местным его представляют как утвержденного Кремлем», — рассказал интернет-изданию источник в Кузбассе.

Также отмечается, что, скорее всего, действующего губернатора Амана Тулеева, который сейчас находится в одной из московских клиник на реабилитации после операции на позвоночнике, вывезли в Москву для того, чтобы уговорить сложить полномочия. От Тулеева ждут добровольного сложения полномочия, утверждают источники «Тайги.инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ранее был доставлен самолётом МЧС в Москву для реабилитации после операции на позвоночнике

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Реабилитационный процесс главы Кузбасса проходит под контролем министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой.

В мае в одной из клиник Германии Аману Тулееву была сделана сложная операция на позвоночнике с использованием металлоконструкций. Реабилитация потребовала больше времени, чем планировал глава региона, и из-за этого он несколько раз продлевал свой отпуск.

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В СМИ уже появлялась информация о том, что Тулеев уйдет в отставку после 1 июля, после 20-летнего пребывания на посту. Однако, многие эксперты тогда заявили ИА REGNUM, что это всего лишь слухи, которые периодически появляются на протяжении многих лет.

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20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сведениями о возможной отставке Тулеева не располагают.

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А на пресс-конференции 22 июня начальник главного управления по работе со СМИ в регионе Алексей Доронгов объявил, что Аман Тулеев после реабилитации вернётся на рабочее место. Он подчеркнул, что информация о том, что «якобы губернатор написал заявление об отставке — неправда. Губернатор такого заявления не писал».

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4 июля Доронгов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM вновь отметил, что Аман Тулеев вернётся к работе в областной администрации как только ему разрешат врачи.

Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1 июля 1997 года.

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Что касается Сергея Носова, который в октябре 2012 года победил на выборах главы Нижнего Тагила, набрав 92% голосов, то его полномочия истекают осенью 2017 года.