Ставрополь, 5 июля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЧС и власти столкнулись с тем, что многие жители домов на пострадавших от паводка территориях не имеют прописки, но так же, как и другие, утратили жилье и имущество. Для получения компенсаций им приходится идти в суд и доказывать свое проживание в пострадавшем от наводнения доме. Власти региона предлагают установить для таких пострадавших особый порядок выплат.

Пресс-служба губернатора Ставрополья Заседание межведомственной комиссии по ликвидации последствий паводка

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Жители края также столкнулись с необходимостью выплачивать госпошлины за сбор документов на компенсации. Этот вопрос задала одна из пострадавших президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии» с президентом.

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После обращения жительницы села Краснокумского президент поручил разобраться с этим вопросом, и муниципалитеты пострадавших территорий взяли уплату госпошлин на себя.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров решил обратиться в федеральный центр с тем, чтобы была установлена нормативно-правовыми документами норма об отмене госпошлины при подаче документов на оформление субсидий пострадавшим от ЧС.

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По данным вице-премьера края — министра финансов Ларисы Калинченко, в Ставропольском крае из федерального бюджета на компенсации ушло около 785 млн рублей, а всего поступит 994 млн. Из Резервного фонда пострадавшим от паводка выплачено 790 млн рублей.

Жителям 414 непригодных для проживания домов оформляются государственные жилищные сертификаты. Эта работа комиссий еще продолжается.

На сегодня не известно общее число получателей компенсаций и жилищных сертификатов. Комиссии продолжают работать с пострадавшими от паводка людьми. Многие из тех, кто утратил имущество, живут у родных и знакомых или в пунктах временного размещения. В некоторых населенных пунктах им выделяют деньги на съем жилья.

Всего с момента начала паводка, с 24 мая 2017 года, от грязи очищено 2,8 тысячи подворий, более 183 километров улиц, вывезено 4,9 тысячи кубометров мусора. Объем ущерба превысил 2,5 млрд рублей.

Для дальнейшего предупреждения паводков в крае будут созданы единая система гидропостов и постоянная межведомственная комиссия по паводковым ситуациям. Водные объекты Ставрополья трудно управляются.

Как сообщил глава Минприроды края Андрей Хлопянов, Ставропольский край — единственный субъект РФ, который входит в границы трех бассейновых округов — Кубанского, Донского и Западно-Каспийского, а управление в крае находится только одного из них.

Он напомнил, что краем разработан комплекс противопаводковых мер на 6,4 млрд рублей. Федеральный центр еще не одобрил выделение краю этой суммы.

Напомним, в результате паводка в мае 2017 года в Ставропольском крае затопило тысячи домов 29 населенных пунктов. Режим ЧС был введен 25 мая. 6 июля он будет снят.