Москва, 5 июля, 2017, 19:43 — ИА Регнум. В Совфеде осудили заявление представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко о том, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом», передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Заявление Ирины Геращенко, совершенно неприемлемое как по форме, так и по содержанию — очередное свидетельство, что Киев категорически не намерен выполнять Минские соглашения», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что без прямых контактов между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, на которые под разными предлогами отказывается идти Киев, эти соглашения в политическом плане мертвы.

«В данном случае демарш Ирины Геращенко носит и откровенно антигуманный характер», — уверен парламентарий.

Делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик, а также России покинули переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными, заявила представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

«Ирина Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе) заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом». В ответ представители республик покинули переговоры вместе с представителем РФ», — цитирует ее Луганский информационный центр.