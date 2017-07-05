Лондон, 5 июля, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани обвинил четыре арабские страны в «явной агрессии» против Дохи, 5 июля сообщает Reuters.

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Аль Тани заявил, что обвинения, выдвинутые Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом «были разработаны для создания антикатарских настроений на западе».

«Катар продолжает призывать к диалогу, несмотря на нарушение международного права, несмотря на разделение 12 тыс. семей, несмотря на осаду, которая является явной агрессией и издевательством по отношению к международным соглашениям и организациям», — заявил глава МИД Катара в британском аналитическом центре Chatham House.

«Страны, установившие блокаду, потребовали, чтобы мы отдали свой суверенитет в обмен на снятие блокады… Катар никогда этого не сделает», — добавил Аль Тани.

Напомним, месяц назад несколько ближневосточных государств обвинили Катар в поддержке международного терроризма и разорвали дипломатические отношения.

5 июля в Каире начались переговоры по Катару с участием министров иностранных дел Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна. Главы МИД четырех арабских государств должны решить, какие шаги будут предприняты в отношении Катара, если Доха не выполнить 13 пунктов предъявленного ранее ультиматума.

В ультиматуме среди прочего указано, что Доха должна закрыть турецкую военную базу на своей территории и существенно сократить дипломатические контакты с Ираном.