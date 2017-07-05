Доха, 5 июля, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ планируют резко усилить ранее введённые санкции против Катара, сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на неназванные источники в дипломатических кругах.

Larry Johnson Катар

По утверждению телеканала, арабские страны готовятся поднять вопрос о приостановке членства Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиге арабских государств.

Кроме того, вероятен арест собственности Катара в вышеуказанных странах и блокировка вещания катарского телеканала Al Jazeera.

Утверждается, что Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет готовы обратиться к прочим арабским государствам с призывом разорвать дипломатические отношения с Катаром.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна 5 июля проводят совместную встречу по вопросу катарского кризиса. Они намерены решить, какие меры принять в отношении Катара, отказавшегося выполнять требования выдвинутого арабскими странами ультиматума.

Напомним, 22 июня четыре арабские страны передали Катару список своих требований, включающий разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение военного сотрудничества с Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.