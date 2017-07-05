Москва, 5 июля, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о создании и работе инновационных научно-технологических центров Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. Под инновационным и научно-технологическим центром подразумевается совокупность организаций, осуществляющих научно-технологическую деятельность на одной территории.

Советский плакат «Достижения науки — производству!». 1971

«Законопроект предполагает, что инициатива создания таких центров должна исходить от российской организации высшего образования или научной организации. В целях управления создаваемыми в рамках законопроекта центрами, создается управленческая конструкция, состоящая из двух организаций. Некоммерческой организации — фонда, к полномочиям которого отнесено имущественное и научно-методическое обеспечение деятельности центра, а также коммерческой организации — управляющей компании в организационно-правовой форме АО, отвечающей за развитие инфраструктуры центра и непосредственное взаимодействие с лицами, участвующими в реализации проекта», — рассказал в ходе пленарного заседания замминистра экономического развития Олег Фомичев.

При этом на одну управляющую компанию могут быть возложены функции по управлению сразу несколькими центрами.

По предложению авторов, решение о создании центра и его наименовании будет принимать правительство. Оно же будет ответственно в вопросе изменения границ центра. При этом, правительство запрещает включать в земли центра участки, которые находятся в частной, государственной или муниципальной собственности.

«Для создания максимально благоприятных условий деятельности участников проекта, предлагается на всей территории центра предусмотреть возможность установления специального режима регулирования отдельных видов деятельности — градостроительной, медицинской, образовательной, а также специальный режим в трудовой сфере, в области технического регулирования», — пояснил Фомичев.

Так, по предложению правительства, участникам центра хотят возмещать затраты по уплате таможенных платежей, размещению и распространению рекламы, регулированию градостроительной деятельности, а также привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.

Как отметил в ходе пленарного заседания Фомичев, принятие такого законопроекта будет способствовать реализации Стратегии научно-технологического развития, так как будет стимулировать ведущие российские научные и образовательные организации переходить к «активной стадии коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности».

Академик РАН, депутат Госдумы Жорес Алферов (КПРФ) выступил против законопроекта.

«Закон напоминает инструкцию, как получить земельные участки и как их сохранять», — сказал он. «Хоть в советские время, хоть сейчас сначала создавался научный центр, а потом определялось, какие дополнительные поправки к закону нужно принимать», — считает академик.

Он предложил правительству «взять проект и поработать над ним снова».