Чебоксары, 5 июля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Чувашии завершилось обвинительным приговором двойное убийство, совершенное в феврале 2017 года: 41-летний мужчина признан виновным в убийстве своего отца и его сожительница. Также был осуждён мужчина, который едва не убил таксиста — злоумышленника искали два года. Кроме того, на этой неделе ушло в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 24-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании 9-летней сводной сестры, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУСК по Чувашии Олег Дмитриев.

Следственный комитет Российской Федерации

В Верховном суде Чувашии завершилось судебное рассмотрение дела в отношении 41-летнего чебоксарца, который признан виновным в двойном убийстве. Преступление было совершено 19 февраля 2017 года в Чебоксарском районе. Следствием и судом установлено, что злоумышленник находился в доме своего 67-летнего отца, где между ними возникла ссора.

«В ходе ссоры он несколько раз ударил отца поленом по голове, также побил его 56-летнюю сожительницу. Кроме того, женщину он ударил четыре раза кирпичом по голове и ножом — в шею. У них диагностировали открытые черепно-мозговые травмы с переломами костей черепа и другие телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия. Придя домой к теще, проживавшей в том же населенном пункте, злоумышленник сообщил ей о содеянном», — сказал Олег Дмитриев.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). И назначил 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Вынесено судебное решение и по уголовному делу в отношении 30-летнего безработного в Чебоксарах, которого обвиняли в покушении на убийство таксиста. Преступление произошло 4 мая 2015 года. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения сел в такси и попросил водителя повозить его по разным адресам, пообещав заплатить за поездку позднее. Спустя некоторое время по его просьбе водитель поехал за Волгу. Там таксист попросил оплатить проезд.

«В ответ пассажир нанес ему один удар ножом в область шеи. Водитель попытался убежать, однако злоумышленник настиг его и нанес ему еще девять ударов ножом. От полученных ранений таксист потерял сознание. Решив, что тот убит, злоумышленник скинул тело в овраг, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший пришел в себя спустя несколько часов», — сказал Олег Дмитриев.

Два года дело оставалось нераскрытым. Потерпевший в силу полученных ранений не мог вспомнить всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки показаний с его участием весной 2017 года он вспомнил еще один адрес, куда они заезжали с пассажиром. Эта «зацепка» и позволила выйти на след преступника. Он был задержан в апреле 2017 года.

Московский районный суд Чебоксар признал его виновным в покушении на убийство и назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с него в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

На этой неделе также завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 9-летней девочки. В совершении преступления обвиняется её 24-летний сводный брат. По версии следствия, утром 16 апреля 2017 года в Чебоксарах обвиняемый, воспользовавшись отсутствием дома взрослых, изнасиловал девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего покинул место преступления. Злоумышленник арестован. Дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2017 года в Чувашии следственным управлением СКР возбуждено 14 дел по фактам изнасилования и покушений на изнасилование (в январе-мае 2016 года — 23). Принято к расследование 13 уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера (в январе-мае 2016 года — 9).