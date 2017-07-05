Киев, 5 июля, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Великобритания заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Украиной. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мей, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гройсман

«У нас только что произошел разговор. Мы обговорили весь спектр вопросов, начиная от безопасности, обороны, политического сотрудничества до вопросов углубления реформ в стране и усиления нашего экономического сотрудничества. Великобритания является для нас важным стратегическим партнером, которая никогда не меняла свою позицию и всегда поддерживала Украину во всех стремлениях. Есть абсолютно четкая позиция относительно поддержки территориальной целостности Украины, относительно осуждения «агрессии Российской Федерации», относительно поддержки санкционной политики в отношении агрессора. Сегодня у нас есть полное взаимодействие, поскольку мы боремся за территориальную целостность, за демократию, за уважение международного права», — подчеркнул Гройсман.

Он сообщил, что 6 июля в Лондоне примет участие в конференции с британскими инвесторами и бизнесом. Гройсман добавил, что эта встреча готовилась не один год.

«Мы говорили про важную конференцию, которая пройдет завтра. Мы долго хотели сделать такое центральное событие. Я поблагодарил премьер-министра Великобритании. Отдельно надо выразить слова благодарности Борису Джонсону, который приложил много усилий, чтобы эта конференция стала возможной… Наши международные партнеры заинтересованы в успехе Украины, поскольку от нашего успеха зависит много мировых процессов. Мы не один год проводили эту работу, чтобы произошла эта конференция. Мы обсудим многие вещи. Во-первых, мы презентуем план действий до 2020 года. Мы должны быть прогнозированными как внутри страны и понятны для украинских граждан, так и понятны для наших международных партнеров. Мы завтра презентуем четкий взгляд — куда мы идем и что мы хотим получить… Нам нужны инвестиционные ресурсы, потому что рост ВВП в 2% нас не устраивает. Да, это хороший сигнал, который говорит, что экономика оживает и растет. Но нам этого недостаточно. Нам надо быстрее поднимать зарплаты, укреплять национальную валюту», — добавил Гройсман.

Он призвал не драматизировать информацию о переносе предоставления Украине кредита от МВФ.

«Я много слышу и читаю о переносе (выделения кредита МВФ). Я бы не драматизировал ситуацию. Речь идет о реформах и процессе проведения этих реформ. Мы сейчас работаем над пенсионной реформой в интересах украинских пенсионеров. Мы работаем над тем, чтобы поднять эффективность управления государственными компаниями. Хотим провести публичную, открытую продажу того, что неэффективно используется государством, чтобы были инвестиции, чтобы были новые рабочие места. Мы сегодня работаем над реформами в интересах украинцев, поэтому финансовая поддержка рассчитана на 2017, 2018, 2019 гг. Поэтому сначала говорим об изменениях, а потом о финансовой поддержке для достижения макрофинансовой стабильности. Посмотрите, у нас растут золотовалютные резервы. Это значит, что мы движемся в правильном направлении. В соглашении (с МВФ — ИА REGNUM ) есть помесячный график, но он накладывается на субъективные и объективные факторы — заседания парламента. Мы работаем и уверены, что вместе с парламентом проведем все реформы и нашу совместную программу действий… Мы идем в плановых показателях, у нас нет никаких проблем», — заверил Гройсман.

Премьер рассказал, что презентует британскому бизнесу инвестиционные проекты в агропромышленном секторе, инфраструктуре, энергетике.

«Мы можем выйти на 3,5 млрд долл. в год. Эта цифра отвечает нашему потенциалу. Но надо создавать новые механизмы, потому что мы будем работать в условиях после выхода Великобритании из ЕС. У меня будут встречи с британским бизнесом, с которым мы будем обсуждать направления для инвестирования. Фактически, у нас есть потребности во всех сферах и отраслях. У нас есть потребности для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс, инфраструктуру, энергетику и многие другие сферы. Сегодня у нас начинает расти экономика, которая требует инвестиций, которая будет продуцировать стабильность в стране… Мы должны сделать пять реформ — пенсионную, земельную, управление государственной собственностью, образование и здоровье. По этим реформам мы приблизились к принятию решений… Вчера мы разработали законопроект, он направлен на доработку президенту. Он обеспечит открытую и прозрачную приватизацию предприятий. Теперь они будут приносить государству не убытки, а прибыль», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля издание Bloomberg писало, что МВФ отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года. Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что украинский парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы. 3 апреля МВФ одобрил выделение Украине кредита в 1 млрд долл. Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016—2018 годах до 0,61 млрд долл.

Напомним, 4 июня Гройсман заявил о том, что на Украине пройдет прозрачная и честная приватизация государственных активов, которые не имеют стратегического значения, но нуждаются в новом менеджменте и форме развития. Премьер признал отсутствие профессионализма у украинских чиновников и правительства в управлении около 3,5 тыс. госпредприятий. Гройсман отметил, что правительство может создать условия для прихода нового менеджмента на предприятия, привлечения новых технологий и создания новых рабочих мест.