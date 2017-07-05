Луганск, 15 августа, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил ЛНР и осмотрел ряд образовательных учреждений в преддверии нового учебного года, рассказал 15 августа в своём Telegram-канале врио главы республики Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кириенко

«В общеобразовательных школах Луганска № 2 и № 5 ознакомились с оснащённостью компьютерных классов и новыми поступлениями учебников и художественной литературы в школьные библиотеки. Проверили готовность классов, спортивных и актовых залов, где проведён косметический ремонт», — сообщил Пасечник.

Некоторые помещения школ нуждаются в более серьёзном обновлении, это будет сделано за счёт средств программы восстановления, отметил врио главы республики.

Кроме того, Кириенко и Пасечник побывали на площадке будущего Дома молодёжи в Луганске, который строится при поддержке Росмолодежи. На объекте завершаются отделочные работы, он должен быть сдан к сентябрю 2023 года.

Кириенко также привёз ряду руководителей ЛНР награды от президента — глава администрации Луганска Манолис Пилавов был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов — благодарностью президента.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Кириенко проинспектировал ряд восстанавливаемых социальных объектов, в том числе библиотеку и спортивную школу в Новотроицком округе. Руководители и преподаватели провели для него экскурсии и по просьбе Кириенко рассказали о ещё не решённых проблемах.