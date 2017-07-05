Вашингтон, 5 июля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд 19-летний американский солдат умер от ран, полученных в результате нападения, согласно заявлению Пентагона, 5 июля сообщает Reuters.

Staff Sgt. Jason Epperson, U.S. Army Американские солдаты в США

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Уроженец штата Аляска рядовой первого класса Хансен Киркпатрик скончался в госпитале 3 июля, заявили в Пентагоне. Более подробная информация пока недоступна.

Напомним, около 50% опиумных полей Афганистана находятся в южной провинции Гильменд. Две трети опиума, производимого в Афганистане, получают в южных провинциях страны. В настоящий момент афганские правительственные силы контролируют менее 60% территории страны.

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки в Афганистан нескольких тысяч военных инструкторов. Ранее о необходимости увеличения группировки международных войск заявил командующий миссией США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон.