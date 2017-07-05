Бокситогорск, Ленинградская область, 5 июля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. В связи с аварией поезда №77 Воркута — Санкт-Петербург на железнодорожном перегоне в Ленобласти, этот поезд задержится с прибытием более чем на 4 часа. Кроме того, с задержкой придут и другие пассажирские поезда и электрички. Органы СКР на транспорте ведут доследственную проверку.

РЖД Электропоезд

Напомним, 5 июля в 14:05 на перегоне Ефимовская — Коли в Бокситогорском районе произошел наезд электровоза поезда на посторонний предмет. Произошел сход одной колесной пары электровоза. Причины ЧП выясняются, идёт работа по ликвидации последствий аварии.

Как уточнили в пресс-службе ОЖД, в поезде в момент ЧП находилось 465 пассажиров, никто из них не пострадал. Людей отправили на станцию Волховстрой, где они будут обеспечены питанием и водой.

«В связи с происшествием задерживается пассажирский поезд №289 сообщением Архангельск — Санкт-Петербург. Время задержки составит около 3 часов. Также ожидается задержка пригородного поезда №6023 сообщением Бабаево — Тихвин», — проинформировали в ОЖД и попросили пассажиров следить за объявлениями на станциях.

Тем временем Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту столкновения пассажирского поезда Воркута — Санкт-Петербург со стоящим рабочим поездом.

«В результате столкновения 1-я тележка локомотива пассажирского поезда сошла с рельс. В настоящее время сведений о пострадавших нет. Заявлений и жалоб от пассажиров пассажирского поезда не поступило», — констатировали в СЗСУ СКР на транспорте.

На место происшествия выехала следственная группа для проведения неотложных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.