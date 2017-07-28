Санкт-Петербург, 28 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 15 июля Временное Правительство решило издать постановление об учреждении должностей военных комиссаров при главнокомандующем армиями фронта. Военный комиссар назначается с ведома ВЦИК, ИК ВСКД и верховного главнокомандующего. Военный комиссар имеет право непосредственно сноситься с правительством, военным министром и верховным главнокомандующим. Он должен быть осведомлен штабом о подготовке и ходе операций. Получая указания от военного министра, он направляет к единообразному разрешению все политические вопросы, действует в тесном контакте с войсковыми организациями.

Крестьяне

Комиссар при главнокомандующем и армейские комиссары образуют в пределах фронта общую коллегию. Комиссар при главнокомандующем не реже одного раза в неделю представляет верховному главнокомандующему и ВЦИК сообщения о своей деятельности и о положении в армиях фронта.

В распоряжении военного комиссара образуется военно-политический отдел в составе отделения по введению новых условий жизни в армии, отделения по ликвидации недоразумений, конфликтов и остатков полицейского режима, отделения общих дел и печати.

«Речь» сообщает: Керенский пригласил войти в новый кабинет Набокова, Кишкина и Астрова. Последние внесли этот вопрос на обсуждение ЦК партии кадетов. ЦК выработал ряд условий, обязательных для членов партии кадетов. Между прочим, было требование, чтобы в состав Временного Правительства не входил Чернов. Керенский на последнее не согласился. Тогда в отношении этого пункта ЦК партии кадетов предоставил членам своей партии свободу действий.

На имя Керенского поступило письмо от членов партии кадетов Астрова, Кишкина и Набокова. Письмо содержит ряд пунктов, которые партия выставляет условием своего вступления в правительство.

На заседании Бюро ВЦИК решено делегировать в Стокгольм для руководства бюллетенями информации Аксельрода и Панина.

Раздача революционных газет

Заслушав внеочередное заявление Хинчука о распоряжении Керенского закрыть издающуюся в Москве газету «Социал-Демократ» и привлечь к судебной ответственности ее редакторов, Бюро приняло следующую резолюцию:

«Признавая недопустимым преследование большевистских органов только за их направление, Бюро ВЦИК предлагает товарищам министрам ознакомить ВЦИК с конкретными основаниями, послужившими к распоряжению Керенского о закрытии газеты «Социал-Демократ».

В 8 часов вечера Керенский выехал в Могилев; на завтра там назначено совещание, касающееся положения дел на фронте. Для участия в совещании вызваны бывший командующий северным фронтом генерал Рузский, бывший начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев, главнокомандующий юго-западным фронтом генерал Корнилов и др. Этому совещанию в военных кругах придается огромное значение.

По всей армии с надписями штабов «для срочного исполнения и донесения штабу армии просимых сведений» разослана телеграмма:

«Главный комитет союза офицеров просит телеграфировать список офицеров-большевиков, указав, какие части — для занесения на черную доску. Ставка 15 июля. Главкомитет».

Петроград. Похороны казаков — жертв событий 3-5 июля. 15 июля 1917

В Петрограде состоялись торжественные похороны 7 казаков, убитых при усмирении рабочих и солдат 3—5 июля (в церемонии участвовали представители ВЦИК, ИК ВСКД, партия кадетов и т. д.). Пышное прощание с погибшими происходило в Исаакиевском соборе. Казаки и кадеты возлагали венки в надписями: «Тем, кто верно выполнял свой долг и погиб от рук немецких агентов» и «Верным сынам свободной России, павшим в борьбе с предателями Родины». «Живое слово» пишет, что при звуках церковного хора собравшиеся упали на колени. Керенский выступил с речью:

«Граждане, мы переживаем сейчас исключительный и очень печальный исторический момент. Каждый из нас должен склонить голову перед героями, павшими на улицах столицы в борьбе за нашу Родину, за свободу и за честное имя гражданина России. От лица правительства я говорю вам, что Россия переживает драматический момент. Она ближе к гибели, чем когда-либо в своей истории… Перед всеми вами я открыто заявляю, что все попытки подстрекательства к анархии и беспорядкам, откуда бы они ни проистекали, будут безжалостно пресекаться… Перед телами погибших я призываю вас поклясться, что вместе с нами вы приложите все силы, чтобы спасти государство и свободу»

Газеты отмечают, что на похоронах почти не было рабочих. «За всю дорогу к кладбищу военный оркестр ни разу не сыграл Марсельезу». На следующий день, в газете «Речь» вышла статья, объявляющая, что после подавления восстания 3−5 июля в России началось «национальное возрождение»:

«Дни 3—5 июля выбросили на улицу весь тот смрад, который копился целые месяцы, они показали во всем ужасе и неприглядности картину того, к чему приводит безвозвратное господство «взбунтовавшихся рабов» и «пьяных илотов»… День 15 июля показал тот здоровый кряж, который появился на свете, когда логика революции сбросила с поверхности эту темную накипь».

А. Ф. Керенский на торжественных похоронах казаков. 15 июля 1917

Стачка бондарей длится уже 5 недель. Требования рабочих — поденная плата 13 и 11 рублей, при хозяйском инструменте, и наем рабочих через профсоюз.

В Москве открылся Всероссийский железнодорожный съезд. Съехалось около 500 делегатов. Съезд продлится несколько недель. Он был созван по постановлению Всероссийской конференции, бывшей в Петрограде. Делегаты на него избирались не от отдельных служб или профессий, а от всех железнодорожников путем прямой подачи голосов или путем выборов на делегатских съездах дорог.

В газете кронштадтских большевиков напечатано письмо Ленина и Зиновьева:

«Товарищи. Мы переменили свое намерение подчиниться указу Временного Правительства о нашем аресте по следующим мотивам.

Из письма бывшего министра юстиции Переверзева, напечатанного в воскресенье в газете «Новое Время», стало совершенно ясно, что «дело» о шпионстве Ленина и других подстроено совершенно обдуманно партией контр-революции. Переверзев вполне открыто признает, что он пустил в ход непроверенные обвинения, дабы поднять ярость (дословное выражение) солдат против нашей партии. Это признает вчерашний министр юстиции, человек, вчера еще называвший себя социалистом. Переверзев ушел. Но остановится ли новый министр юстиции перед приемами Переверзева-Алексинского, никто сказать не возьмется.

Контр-революционная буржуазия пытается создать новое дело Дрейфуса [ложное обвинение французского офицера-еврея в шпионаже на Германию, продвигаемое военным министром Кавеньяком — ИА REGNUM ]. Она столько же верит в наше «шпионство», сколько вожди русской реакции, создавшие дело Бейлиса, верили в то, что евреи пьют детскую кровь. Никаких гарантий правосудия в России в данный момент нет.

ЦИК, считающий себя полновластным органом русской демократии, назначил было комиссию по делу о шпионстве, но под давлением контр-революционных сил эту комиссию распустил. Приказ о нашем аресте он не захотел ни прямо подтвердить, ни отменить. Он умыл руки, фактически выдав нас контрреволюции.

Обвинение нас в «заговоре» и «моральном» подстрекательстве к мятежу и т. д. носит уже вполне определенный характер. Никакой юридически-точной квалификации нашего мнимого преступления не дает ни Временное Правительство, ни Совет, которые прекрасно знают, что говорить о заговоре в таком движении, как 3 — 5 июля, просто бессмысленно. Вожди меньшевиков и эсеров просто-напросто пытаются умилостивить напирающую уже и против них контрреволюцию, выдав ей по ее указанию ряд членов нашей партии. Ни о какой легальной почве, ни даже о таких конституционных гарантиях, которые существуют в буржуазных упорядоченных странах, в России сейчас не может быть и речи. Отдать себя в руки властей — значило бы отдать себя в руки Милюковых, Алексинских, Переверзевых, в руки разъяренных контр-революционеров, для которых все обвинения против нас являются простым эпизодом в гражданской войне. После происшедшего в дни 6—8 июля ни один русский революционер не может питать более конституционных иллюзий. Происходит решающая схватка между революцией и контр-революцией. Мы будем но-прежнему бороться на стороне первой.

Мы будем по мере наших сил по-прежнему помогать революционной борьбе пролетариата. Учредительное Собрание, если оно соберется и будет созвано не буржуазией, — одно только будет правомочно сказать свое слово по поводу приказа Временного Правительства о нашем аресте».

Серия открыток с портретами коммунистов и социалистов выпущенная к первой годовщине Октябрьской революции. Худ. В. С. Сварог. В. И. Ленин

Открылась Петроградская конференция меньшевиков. Присутствуют около 80 делегатов. Первым обсуждался вопрос о кризисе власти. Докладчиком выступил Мартов. По его словам, путь компромиссов, на который встали Советы, повел к ослаблению борьбы за мир и демократизации страны. В результате — обострение бунтарского настроения рабочих масс и общее падение влияния Советов. Июльские дни внесли раскол в ряды демократии. Объединенная контр-революция стремится освободить правительство от влияния демократии и всецело подчинить его себе. Докладчик предлагает решительно протестовать против этого. Только те буржуазные группы, которые готовы проводить программу Советов, могут быть представлены во Временном Правительстве. Его надо держать под контролем Советов.

«В случае, если не окажется влиятельных буржуазных групп, способных проводить программу революционной демократии, власть должна перейти к Советам».

Дан резко обрушивается на «демагогическую агитацию анархо-большевистских элементов», отстаивает решительные репрессии «для водворения революционного порядка и дисциплины в армии». Необходимо следить, чтоб репрессиями не злоупотребляли в контр-революционных целях. Указывает на необходимость привлечь к власти «все те слои имущих классов, которые способны идти нога в ногу с революционной демократией».

Открылась Петроградская областная конференция партии кадетов.