Ростов-на-Дону, 5 июля, 2017, 17:16 — ИА Регнум. «Концлагерь для животных» — так жители Ростовской области называют одну из дач, расположенную в Мокром Батае. С криком о помощи собакам обратилась одна из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Свой пост она разместила на страницах одного из популярных сообществ южной столицы.

Rostoblvet.ru Собака

«Хозяин приковал собак короткими цепями. Ещё несколько собак закрыты в доме, а сам он не появляется там по две-три недели, оставив животных без воды и еды! Соседи с трудом проникли во двор, чтобы их покормить. На вопросы соседей, почему он завёл столько собак и не кормит их, хозяин отвечает, что собаке достаточно есть раз в 20 дней», — шокирована интернет-пользователь.

Автор сообщения утверждает, что хозяин дачи — живодер. По словам соседей, он признался в том, что убил одного из псов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону бездомных собак может приютить Центр безнадзорных животных, в котором сейчас обитает более 140 животных. Здесь их стерилизуют, прививают, а затем возвращают в места отлова. Но, несмотря на это, численность бродячих псов растет.

«Это происходит в первую очередь из-за халатного отношения жителей к своим домашним питомцам. Ростовчане должны помнить, что они в ответе за тех, кого приручили», — отмечал ранее сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев, комментируя ситуацию.