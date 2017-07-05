Мюнхен, Германия, 5 июля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. В сеть попали рендеры нового кроссовера BMW X2, изображения компания подала вместе с патентом, они были опубликованы 24 июля на голландском портале Autoblog.

Autoexpress.co.uk Новый BMW x2

Ранее компания уже показывала этот кроссовер в виде проекта, который был представлен на автосалоне в Париже в 2016 году, через какое-то время он получил название X2 Concept.

Издание отмечает, что внешний вид автомобиля, изображенного на рендерах, отличается от того дизайна, который показывали ранее, но многие элементы весьма схожи.

Компания планирует выпустить модель на рынок в 2018 году, но некоторые СМИ предполагают, что премьера автомобиля может состояться уже в сентябре 2018 года на автосалоне во Франкфурте.

Автомобиль будет производиться на той же платформе (UKL), что и модели MINI, X1, Active Tourer и Gran Tourer. На основе этой информации издание высказывает предположение, что автомобили будут переднеприводными и полноприводными.

Тем не менее, в марте 2017 года СМИ сообщали, что покупателям будет предлагаться только вариант с передним приводом. Сообщалось также, что машина будет производиться в двух вариантах кузова — трехдверном и пятидверном.