Москва, 5 июля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, вводящий новое бюджетное правило, Госдума приняла в первом чтении 5 июля, передает корреспондент ИА REGNUM. Принятие нового бюджетного правила снизит зависимость федерального бюджета от сырьевых цен, уверены в правительстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду

Минфин предлагает ограничить предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде. С точки зрения авторов законопроекта, такой объем не может превышать сумму нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть и газ, прогнозируемого курса рубля к доллару, а также прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание госдолга.

Оптимистичная база

В качестве базовой правительство предлагает считать цену на нефть марки Urals в 40 долларов за баррель. При этом, такая цена подлежит ежегодной индексации на 2%.

«Это реалистичная оценка ценовой конъюнктуры, обеспечивающей равновесие в средне‑ и долгосрочном горизонте на мировом рынке нефти», — заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Между тем, как отметил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), такой цены на сырье в ближайшем будущем может и не быть.

«На мой взгляд, это достаточно оптимистичная цена. Если мы смотрим реальный анализ, который дают иностранные источники, то мы должны быть готовы в ближайшей перспективе жить при цене на нефть 30−35 долларов. Сланцевая революция обеспечит эту цену», — заявил Макаров.

Отказ от двух фондов

Дополнительные нефтегазовые доходы от более высокой цены на сырье, будут направляться в Резервный фонд. Такое правило работает и сегодня, однако по действующим нормам, при достижении нормативной величины Резервного фонда (7% ВВП), дополнительные доходы перенаправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако правительство предлагает уже в 2017 году отменить нормативную величину Резервного фонда и разрешить использовать средства ФНБ для пополнения Резервного фонда.

«Такая возможность предусматривается в целях повышения гибкости использования средств суверенных фондов для финансирования дефицита федерального бюджета в том числе в части финансового обеспечения межбюджетных трансфертов и финансирования дефицита системы обязательного пенсионного страхования», — заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Возможность слияния ФНБ и Резервного фонда Минфин ранее уже рассматривал. О нецелесообразности сохранения двух фондов также сообщил глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Сейчас всем понятно, что за счет нефтяных доходов Резервный фонд никогда уже не достигнет 7%, он вообще будет исчерпан. Да, цена на нефть поддержала его, но очевидно, что резервный фонд исчерпается и это становится из самых важных побудительных мотивов перехода на новую стратегическую модель развития», — отметил Макаров.

Ущерб будущим пенсионерам

Глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров напомнил, что ФНБ — это часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда.

«Можно ли ликвидировать фонд, который сегодня имеет главную функцию гарантий пенсионных прав граждан? Я глубоко убежден, что ФНБ должен быть сохранен и соответственно должны быть предусмотрены все механизмы для того, чтобы бюджетное правило действительно работало на экономику страны, а не служило бы инструментом проедания в угоду сегодняшнего дня в ущерб будущим пенсионерам», — заявил Макаров.

По мнению главы профильного комитета, депутатам предстоит обсудить этот вопрос при рассмотрении законопроекта ко второму чтению. Между тем, у депутатов будет не это не так много времени — по словам Макарова, законопроект следует принять во всех трех чтениях до конца весенней сессии, то есть до 21 июля.

«Очевидно, что необходимо принимать закон в этой сессии, чтобы у нас появились ориентиры для формирования бюджета 2018−2020 годов», — объяснил Макаров.