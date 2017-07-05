Кишинёв, 5 июля, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Парламенты Украины, Молдавии и Грузии оформили групповое прошение о рассмотрении возможности членства этих стран в Евросоюзе, заявил журналистам на брифинге представитель молдавского парламента Андриан Канду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По словам Андриана Канду, главы молдавского, украинского и грузинского парламентов подписали совместное заявление в адрес Европейского парламента с просьбой принять резолюцию, обозначающую перспективы членства этих трех государств в ЕС.

Канду подчеркнул, что данное заявление в самом скором времени будет направлено в Брюссель.

По мнению молдавского парламентария, это неким образом простимулирует продолжение реформ в Молдавии, Грузии и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Европарламенте было принято предложение о расширении торговых квот для Украины на поставки в страны ЕС меда, сахара, крупы, муки, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока, кукурузы, сливочного масла и мяса птицы.

Ранее Украина за три месяца исчерпала годовые квоты на поставку этих продуктов в Евросоюз.