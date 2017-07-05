«Нефть дрейфует в районе $50»
Москва, 5 июля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. После дня затишья движение возвращается в сектор нефти. Судя по всему, в ценах на черное золото формируется попытка разворота, и она вполне может оказаться результативной. В конце концов, покупки сырья без особых на то оснований затянулись, нефть выглядит перекупленной, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
По ее словам, «пока рынок ожидает обновленных данных от API и EIA по запасам сырья и нефтепродуктов, инвесторы вынуждены реагировать на имеющиеся новости».
«Катализатором для наблюдаемой распродажи могли стать данные от Genscape, которые показали рост запасов нефти в APA за неделю к 30 июня на 2,3%. Ранее цены дрейфовали под уровнем в $50 за баррель, но закрепиться выше этого психологически важного уровня нефть так и не смогла», — отметила эксперт.
«Определенное влияние на котировки оказали и новости из России. Москва отказалась от идеи дополнительно сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Рынок давно смирился с тем, что инициатива картеля сработала далеко не так, как хотелось бы, и новые напоминания об этом никому оптимизма не внушают», — считает Бодрова.
«5 июля важно будет отследить информацию от американского института нефти, которая публикуется с опозданием на день из-за празднования Дня независимости накануне. Если отчет по нефти и компонентам покажет новый виток роста запасов, баррель ускорит падение», — полагает эксперт.
Добавим, 5 июля к середине дня баррель североморской нефти Brent стоил $49,04 (-1,2%), легкая нефть WTI падала в цене сильнее.
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