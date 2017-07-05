Москва, 5 июля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. После дня затишья движение возвращается в сектор нефти. Судя по всему, в ценах на черное золото формируется попытка разворота, и она вполне может оказаться результативной. В конце концов, покупки сырья без особых на то оснований затянулись, нефть выглядит перекупленной, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Gazprom-neft.ru Добыча нефти

По ее словам, «пока рынок ожидает обновленных данных от API и EIA по запасам сырья и нефтепродуктов, инвесторы вынуждены реагировать на имеющиеся новости».

«Катализатором для наблюдаемой распродажи могли стать данные от Genscape, которые показали рост запасов нефти в APA за неделю к 30 июня на 2,3%. Ранее цены дрейфовали под уровнем в $50 за баррель, но закрепиться выше этого психологически важного уровня нефть так и не смогла», — отметила эксперт.

«Определенное влияние на котировки оказали и новости из России. Москва отказалась от идеи дополнительно сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Рынок давно смирился с тем, что инициатива картеля сработала далеко не так, как хотелось бы, и новые напоминания об этом никому оптимизма не внушают», — считает Бодрова.

«5 июля важно будет отследить информацию от американского института нефти, которая публикуется с опозданием на день из-за празднования Дня независимости накануне. Если отчет по нефти и компонентам покажет новый виток роста запасов, баррель ускорит падение», — полагает эксперт.

Добавим, 5 июля к середине дня баррель североморской нефти Brent стоил $49,04 (-1,2%), легкая нефть WTI падала в цене сильнее.

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