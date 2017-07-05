Донецк, 5 июля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Хлебопекарные предприятия ДНР с начала года выпекли более 4000 тонн «социального хлеба», реализуемого в республике по сниженным ценам. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в министерстве экономического развития (МЭР).

Ольга Дейнеко. В булочной. 1940-е

«За январь — май 2017 года хлебопекарными предприятиями Донецкой Народной Республики было произведено более 4000 тонн «социального хлеба», — сказали в министерстве.

В ведомстве объяснили, что буханка социального хлеба весит около 500 граммов, он готовится по упрощенной процедуре без сахара, жира, разрыхлителей и наполнителей, в выпечке используется первосортная мука либо смесь высшего и первого сортов. Средняя цена — девять рублей за буханку.

Отмечается, что объем производства соцхлеба в ДНР в 2015—2016 годах составлял 18−20 процентов от общих показателей по республике. В 2017-м его доля составила ориентировочно 15 процентов. В МЭР это связывают с улучшением благосостояния населения и, как следствие, уменьшением спроса.

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Проект «Социальный хлеб — в каждый дом» был инициирован министерством экономического развития ДНР и действует с 2015 года. Изделие можно приобрести во всех городах и районах страны. Его реализуют порядка 60 фирменных киосков предприятия «Урожай», более 50 магазинов торговой сети «Первый республиканский супермаркет» и свыше 100 других торговых объектов в республике.