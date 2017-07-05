Токио, 5 июля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Скорость сокращения населения Японии, за исключением иностранных резидентов, достигла максимума за последние 50 лет, рождаемость упала ниже отметки в 1 млн человек, 5 июля сообщает Kyodo.

Япония

По состоянию на 1 января 2017 года численность граждан Японии сократилась на 308 тыс. — до 125 млн 583 тыс. человек по сравнению с 2016 годом. Впервые с 1968 года население страны уменьшилось более чем на 300 тыс. человек.

Число новорожденных составило 981 тыс. человек, одновременно с этим власти Японии зарегистрировали рекордное число смертей — 1 млн 309 тыс.

Количество граждан Японии в возрасте 65 лет и старше составило рекордные 27,17%, в тоже время число детей в возрасте 14 лет и младше снизилось до 12,69% и продолжает сокращаться. По сравнению с 2016 годом количество зарегистрированных иностранных резидентов увеличилось на 6,85% до 2 млн 323 тыс.

Напомним, в 2016 году столетнее население Японии достигло рекордного показателя в 65 тыс. 692 человека. Численность долгожителей в Японии постоянно растет, начиная с 1971 года.