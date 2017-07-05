Астана, 5 июля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Одна из самых важных сделок для казахстанского банковского сектора наконец завершена. Теперь 96,81% простых акций «Казкоммерцбанка» принадлежат «Народному банку». Пресс-релиз с соответствующей информацией был распространен сегодня, 5 июля, пресс-службой АО «Народный Банк Казахстана».

Halykbank.kz Головной офис АО «Народный Банк Казахстана»

«В соответствии с договорами купли-продажи, заключенными 15 июня 2017 г., АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о завершении сделок по приобретению им в общей сложности 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк» у г-на К.Х. Ракишева (86,09%) и акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (10,72%, соответственно)», — сообщает в нем.

Теперь «Народному банку» осталось произвести докапитализацию «Казкоммерцбанка» на сумму 185 млрд тенге (34 млрд рублей). Это позволит довести коэффициент достаточности собственного капитала «Казкоммерцбанка» до уровня сопоставимых казахстанских банков.

«Успешное завершение сделки по приобретению одного из крупнейших финансовых институтов страны с широкой филиальной сетью, значительным объемом клиентских операций и присутствием в нескольких зарубежных юрисидикциях явилось результатом слаженной работы команды «Народного Банка» и его консультантов. О масштабности сделки говорит участие в ней многих сторон, в том числе государства в лице Национального Банка, Министерства Финансов, ФНБ «Самрук-Казына». При этом хочу отметить, что «Народным Банком» проведена беспрецедентная в своем роде работа по организации всесторонней комплексной проверки «Казкоммерцбанка», что позволило успешно завершить сделку. Перед новым менеджментом «Казкоммерцбанка» акционерами поставлена задача по разработке и реализации новой стратегии развития банка в рамках Halyk Group, что в том числе позволит добиться существенного синергетического эффекта на уровне группы и обеспечит дальнейший рост акционерной стоимости. Мы приложим все усилия для того, чтобы сохранить и улучшить качество клиентского сервиса, продолжить развитие ИТ-технологий, восстановить кредитование клиентов, удержать профессиональные кадры «Казкоммерцбанка», — прокомментировала завершение сделки председатель правления «Народного Банка» Умут Шаяхметова.

Отмечается, что завершение сделок произведено после исполнения сторонами ряда необходимых предварительных условий, в числе которых и получение необходимых одобрений от регуляторных органов в Казахстане. В частности, были завершены комплексные проверки со стороны «Народного Банка» и Национального Банка Республики Казахстан. Кроме того, было произведено полное погашение ссудной задолженности АО «БТА Банк» перед «Казкоммерцбанком». Речь идет о сумме в пределах 2,4 триллиона тенге (441,17 млрд рублей). «Казкоммерцбанк» в свою очередь погасил задолженность перед АО «ФНБ «Самрук-Казына» за акции АО «БТА Банк» по сделке 2014 года. Здесь сумма задолженности составляла 41 млрд тенге (7,54 млрд рублей).

Напомним, 2 марта 2017 года было положено начало сделке по слиянию «Народного банка» с «Казкоммерцбанком» — стороны подписали не имеющий обязательной силы меморандум о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения Акционерным обществом «Народный банк Казахстана» контрольного пакета акций «Казкоммерцбанка».

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12 июня 2017 года Национальный банк Республики Казахстан принял два постановления — «О выдаче Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» разрешения на приобретение дочерней организации — Акционерного общества «Казкоммерцбанк» и «О выдаче Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» согласия на приобретение статуса банковского холдинга Акционерного общества «Казкоммерцбанк».

15 июня 2017 года АО «Народный Банк Казахстана» подписал договор купли-продажи о приобретении 86,09% простых акций за покупную цену в размере 1 казахстанский тенге (0,18 руб.) с крупным акционером АО «Казкоммерцбанк» Кенесом Ракишевым. Еще один договор купли-продажи был подписан с еще одним акционером банка — АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» — о приобретении 10,72% простых акций также за покупную цену в размере 1 казахстанский тенге (0,18 руб.)

«Данная сделка является знаковой для всего казахстанского финансового сектора, она позволит очистить и оздоровить банковскую систему Республики Казахстан, создать крупную финансовую группу, способную не только конкурировать с другими банками в Казахстане, но и расширять свое присутствие за пределами страны, чтобы отвечать на новые вызовы в рамках вступления нашей страны в ВТО», — такой оптимистичный прогноз дала председатель правления «Народного Банка» Умут Шаяхметова после подписания договоров купли-продажи.

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