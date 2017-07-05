Москва, 5 июля, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Российский рубль в середине недели крайне подвижен. Катализатором для ослабления «россиянина» стали масштабные дневные продажи в нефти, а внутренние новости только добавили минора, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Оставшись без опоры на спекулянтов и carry trade, рубль возобновил плотную корреляцию с черным золотом. Любые выраженные колебания на сырьевом рынке теперь находят отражение и в поведении рублевых пар», — пояснила эксперт.

Кроме нефти, по ее мнению, «на рубль 5 июля оказывают давление и новости от Минфина. Ведомство намерено продолжать покупки валюты, и с 7 июля по 4 августа приобретет на внутреннем рынке еще долларов эквивалентом на 74,3 млн рублей».

«Внутридневной объем покупки составит при таком подходе около 3,5 млн рублей. Физически, рынок этих цифр и не заметит, но среагировать в моменте имеет полное право», — отметила Бодрова.

«Доллар предпринял сегодня очередную попытку атаки к 60,10 рубля, но задержаться выше не смог. Не исключено, что следующий подобный шаг окажется более результативным — конъюнктура складывается не в пользу рубля», — считает эксперт.

Добавим, 5 июля доллар США торгуется по 59,96 рубля (+0,9%). Евро стоит 67,86 рубля (+0,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 6 июля, составляют 59,57 рубля за американскую валюту и 67,67 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 35 и 38 копеек соответственно.

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