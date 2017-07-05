Луганск, 5 июля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. В результате мероприятий по выводу бизнеса из тени было возмещено в бюджет ЛНР более 105 млн рублей. Об этом 5 июля сообщил представитель Государственного комитета по налогам и сборам.

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«Одним из показателей эффективности работы налоговых органов является выведение бизнеса из тени и привлечения новых плательщиков налогов и сборов. Результативным показателем проделанной работы, направленной на детенизацию экономики, стало доначисление в республиканский бюджет более 105 млн рублей в первой половине 2017 года», — заявил налоговик.

Кроме того, финансовая полиция Государственного комитета налогов и сборов ЛНР во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства в первом полугодии 2017 года изъяла из незаконного оборота товары на 61,5 млн рублей. На сегодняшний день судами уже приняты решения о конфискации имущества на сумму более 2,3 млн рублей.

Луганские налоговики работают по всей территории республики, проверяя всех субъектов внешнеэкономической деятельности.

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«В зоне пристального внимания финансовой полиции находится пресечение незаконного оборота товаров. В этом направлении осуществляются проверочные мероприятия не только в приграничных, но и во внутренних районах, где отрабатываются складские помещения предприятий торговли, оптовые базы, рынки, а также другие возможные места концентрации незаконно ввезенных товаров. Такая работа нацелена на защиту легального товаропроизводителя и предотвращение употребления недоброкачественной и просто опасной для жизни и здоровья продукции», — резюмировали в ГКНС.