Киев, 5 июля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. На въезде в город Комсомольск (в 2016 году переименован в Горишние Плавни) располагается стела с надписью «Комсомольск основан в 1960 г.», на восстановление которой городские власти выделили 8 тыс. гривен (18,2 тыс. рублей).

Xweek.info Стелла на въезде в г.Комсомольск

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По мнению Украинского института национальной памяти, действия властей попадают под действие закона о «недопустимости использования и пропаганды символики коммунистического режима» и должно быть уголовно наказано. С целью провести проверку институт направил обращение сразу в три инстанции: генеральному прокурору Украины, председателю Службы безопасности Украины и председателю Национальной полиции Украины.

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Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович является активным сторонников бандеровцев, а также инициатором так называемого «декомунизационного пакета законов», который был принят в 2015 году.