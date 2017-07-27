Санкт-Петербург, 27 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 14 июля Временное Правительство приняло постановление о свободе совести, по которому

Солдат с газетой

«Пользование гражданскими и политическими правами не зависит от принадлежности к вероисповеданию и никто не может быть преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры».

Временное Правительство вынесло постановление о воспрещении помещать в печати без предварительного просмотра военною цензурою сведений, касающихся военных действий и состояния армии и флота.

Временное Правительство постановило упразднить особый комитет по борьбе с немецким засильем (образованный в июне 1916 года).

На заседании Временного Комитета Госдумы Родзянко сообщил, что вчера его посетил Керенский, изложил ему программу московского совещания и пригласил Госдуму принять в этом совещании участие. Родзянко ответил Керенскому, что Дума принять участие в этом совещании не может, так как правительство само еще не выяснило точно ни программу совещания, ни состав его. Госдума является учреждением государственным и не может принять участия в совещании при такой неопределенности. Отдельные депутаты могут поехать на совещание, но по приглашению Керенского, а не председателя Думы.

Далее Родзянко указал Керенскому, что правительство должно до совещания сформироваться, и поставил непременным условием участия Госдумы в совещании—участие Временного Комитета в формировании правительства.

На заседании Бюро ВЦИК заслушан доклад прибывших с фронта комиссаров, обрисовавших положение вещей в армии, дезорганизацию и отсутствие дисциплины в войсках, отчасти послуживших причиной текущих неудач. Решено обеспечить им прием у военного министра. Заслушав заявление о тревоге, вызванной в рабочих массах приказом о сдаче оружия, Бюро ВЦИК, во избежание возможных недоразумений, решило предложить министрам сделать дополнительное разъяснение, что эти распоряжения не имели в виду охотничьих ружей и револьверов, приобретенных для личных надобностей, и что приглашаются вернуть оружие не только частные лица, но организации и части, которые овладели оружием в последнее время.

Прекращена деятельность особой следственной комиссии по обвинению некоторых членов партии большевиков ввиду назначения такой же комиссии правительством.

Русская армия

«Известия» печатают церемониал похорон казаков, падших при подавлении восстания 3— 5 июля. Под церемониалом подписи: ВИЦК, ИК ВСКД и Совет Союза казачьих войск.

Тела казаков сначала будут отпеваться в Исаакиевском соборе духовенством, потом с крестным ходом отнесены в сопровождении духовенства и войск в Александро-Невскую Лавру. Похороны состоятся 15 июля.

В зале Армии и Флота состоялось общее собрание офицеров, военных чиновников и врачей петроградского гарнизона и его окрестностей, в числе нескольких сот человек, созванное для выяснения отношения офицеров к нынешним событиям.

Морской капитан Журавлев говорит о «безответственных органах демократии», говорит, что «Совет Р. и С. Д. разрушил нашу армию и теперь разрушает нашу промышленность». Поручик Юрлов заявляет: «Мы должны поддерживать только Временное Правительство, которому присягали, а Советов Р. и С. Д. мы не знаем».

Другой оратор предлагает «ввести железную дисциплину, распространить смертную казнь не только на фронт, но и на тыл, не только на военно-служащих, но и на статских». Предлагает Временному Правительству взять всю власть в свои руки, а не входить в какие-то соглашения с Советами.

Капитан Маливанов говорит: «В стране анархия, Временное Правительство — это комбинация из трех пальцев».

Сотник Хомутов говорит о необходимости военной диктатуры и т. д.

Принята следующая резолюция:

«Родина и революция в грозной опасности. Спасение в единой и твердой власти, которая объединит все живые силы страны, энергично ликвидирует разруху на фронте и смело поведет полки в наступление для защиты родины и революции, железной рукой подавит беспощадно всякие предательские контрреволюционные выступления как слева, так и справа и доведет страну до Учредительного Собрания. Такую власть мы видим в возникающем «Правительстве Спасения Родины».

Собрание постановило командировать особую делегацию для участия в похоронах убитых казаков.

Похороны казаков Временным правительством. Невский проспект. Фото Бр. Булла

Постановлено также послать телеграмму генералу Корнилову «с выражением благодарности за его правдивое слово, сказанное Временному Правительству».

В Кронштадте возобновились заседания комиссии Временного Правительства по рассмотрению дел офицеров, находящихся в кронштадтских тюрьмах.

В Грозном все типографские рабочие прекратили работу и объявили бойкот начавшей выходить кадетской газете «Терский Край».

13 и 14 июля происходило совещание ЦК РСДРП (б) и Петроградского Комитета, военной организации, Московского Областного Бюро, Московского Комитета и Московского Окружного Комитета. Вынесена резолюция по поводу июльских событий, в которой говорится, что меньшевики и эсеры, пойдя против выступления масс 3−5 июля, ускорили мобилизацию контр-революционных слоев общества. На данный момент идет торг между крупными помещиками и буржуа во Временном Правительстве и мелкой буржуазией из рядов социалистов.

Контр-революция от травли большевиков переходит к нападению на Советы и партии социалистического большинства. Социалистические министры же, боясь прямой конфронтации, пытаются задобрить контр-революционеров и постоянно сдают позиции. Революционные задачи, стоящие перед правительством (вроде заключения мира), в этих условиях не могут быть выполнены. Необходим переход всей власти в руки Советов.

В то же время, Ленин пишет статью «К лозунгам», в которой описывает изменения в политической системе России за месяцы революции и обрисовывает будущее развитие событий:

«Слишком часто бывало, что, когда история делает крутой поворот, даже передовые партии более или менее долгое время не могут освоиться с новым положением, повторяют лозунги, бывшие правильными вчера, но потерявшие всякий смысл сегодня, потерявшие смысл «внезапно» настолько же, насколько «внезапен» был крутой поворот истории.

Нечто подобное может повториться, по-видимому, с лозунгом перехода всей государственной власти к Советам. Этот лозунг был верен в течение миновавшего бесповоротно периода нашей революции, скажем, с 27 февраля по 4-е июля. Этот лозунг явно перестал быть верным теперь…

Тогда, в этот миновавший период революции, господствовало в государстве так называемое «двоевластие», и материально и формально выражавшее неопределенно-переходное состояние государственной власти. Не забудем, что вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции.

7 Председатель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Н.С. Чхеидзе произносит речь морякам у Государственной Думы. Шпалерная ул., 47. Фото я. В. Штейнберга

Тогда власть находилась в колеблющемся состоянии. Ее делили, по добровольному соглашению между собой, Временное правительство и Советы. Советы представляли из себя делегации от массы свободных, т. е. никакому насилию извне не подвергающихся, и вооруженных рабочих и солдат. Оружие в руках народа, отсутствие насилия извне над народом — вот в чем была сутьдела. Вот что открывало и обеспечивало мирный путь развития вперед всей революции. Лозунг: «переход всей власти к Советам» был лозунгом ближайшего шага, непосредственно осуществимого шага на этом мирном пути развития. Это был лозунг мирного развития революции, которое было с 27 февраля по 4 июля возможно и, конечно, наиболее желательно, и которое теперь безусловно невозможно…

Мирное развитие было бы тогда возможно, даже также в том отношении, что борьба классов и партий внутри Советов могла бы тогда, при условии своевременного перехода к ним всей полноты государственной власти, уживаться наиболее мирно и наиболее безболезненно… Главный недостаток мелкобуржуазных слоев, главный грех их, доверчивость к капиталистам, изжился бы на практике, критиковался бы опытом их собственных мероприятий… Переход власти к Советам не изменил бы сам по себе и не мог бы изменить соотношения классов; он ничего не изменил бы в мелкобуржуазности крестьянства. Но он своевременно сделал бы крупный шаг к отрыву крестьян от буржуазии, к сближению, а затем и к соединению их с рабочими.

Перелом 4 июля именно в том и состоит, что после него объективное положение круто изменилось. Колеблющееся состояние власти прекратилось, власть перешла в решающем месте в руки контрреволюции…

Лозунг перехода власти к Советам звучал бы теперь как донкихотство или как насмешка. Этот лозунг, объективно, был бы обманом народа, внушением ему иллюзии, будто Советам и теперьдостаточно пожелать взять власть или постановить это для получения власти, будто в Совете находятся еще партии, не запятнавшие себя пособничеством палачам, будто можно бывшее сделать небывшим…

Власть нельзя уже сейчас мирно взять. Ее можно получить, только победив в решительной борьбе действительных обладателей власти в данный момент, именно военную шайку, Кавеньяков, опирающихся на привезенные в Питер реакционные войска, на кадетов и на монархистов.

Суть дела в том, что победить этих новых обладателей государственной власти могут только революционные массы народа, условием движения которых является не только то, чтобы они были руководимы пролетариатом, но и то, чтобы они отвернулись от предавших дело революции партий эсеров и меньшевиков.

Коренной вопрос о революции есть вопрос о власти, сказали мы. Надо добавить: именно революции показывают нам на каждом шагу затемнение вопроса о том, где настоящая власть, показывают нам расхождение между формальной и реальной властью. Именно в этом и состоит одна из главных особенностей всякого революционного периода. В марте и апреле 1917 года неизвестно было, находится ли реальная власть в руках правительства или в руках Совета.

Теперь же особенно важно, чтобы сознательные рабочие посмотрели трезво на коренной вопрос революции: в чьих руках в данный момент государственная власть. Подумайте, каковы материальные ее проявления, не принимайте фразы за дела, и вы не затруднитесь ответом…

Всю агитацию в народе надо перестроить так, чтобы она учитывала конкретный опыт именно теперешней революции и в особенности июльских дней, т. е. , чтобы она ясно указывала настоящего врага народа, военную клику, кадетов и черносотенцев, и чтобы она определенно разоблачала те мелкобуржуазные партии, партии эсеров и меньшевиков, которые сыграли и играют роль пособников палачества…

Именно революционный пролетариат, после опыта июля 1917 года, и должен самостоятельно взять в свои руки государственную власть — вне этого победы революции быть не может.Власть у пролетариата, поддержка его беднейшим крестьянством или полупролетариями, — вот единственный выход, и мы ответили уже, какие именно обстоятельства могут чрезвычайно ускорить его.

Советы могут и должны будут появиться в этой новой революции, но нетеперешние Советы, не органы соглашательства с буржуазией, а органы революционной борьбы с ней. Что мы и тогда будем за построение всего государства по типу Советов, это так. Это не вопрос о Советах вообще, а вопрос о борьбе с даннойконтрреволюцией и с предательством данныхСоветов.»

В Стокгольме обнародовано воззвание от ЦК большевиков, президиума социал-демократической партии Польши, Литвы, Болгарии, Шведского социал-демократического союза молодежи и Шведской радикальной социал-демократической рабочей партии с заявлением отказа участвовать в Стокгольмской конференции. Писавшие резко отмежевываются от социал-патриотов.