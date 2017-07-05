Калуга, 5 июля, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Ряд религиозных организаций, действующих на территории Калужской области, занимаются ни с кем не согласованной образовательной деятельностью, завлекая детей сомнительными учениями, заявила депутат регионального парламента Наталья Логачёва. По её словам, эти альтернативные религиозные объединения представляют собой закрытые структуры, организуют свои «экопоселения» и различные детские лагеря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат прокомментировала итоги заседания экспертного совета по профилактике экстремизма в образовательной среде, прошедшего 4 июля в доме правительства Калужской области. По мнению Логачёвой, основная целевая аудитория этих лагерей — дети от 9 до 12 лет. Опасность в том, что у подростков ещё не развито критическое мышление, они быстро впитывают информацию и легко принимают её на веру.

«На заседании мы приняли решение провести проверку летних лагерей, проводимых религиозными организациями. Убеждена, что дети должны находиться в тех местах отдыха, которые лицензированы и прошли проверку государственных структур и ведомств. Что касается образовательных программ, то они также должны быть согласованы с министерством образования. Кроме этого, мы решили проверить условия жизни детей в экопоселениях с привлечением депутатов, сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, членов региональной Общественной палаты и уполномоченного по правам ребёнка по Калужской области», — заявила Наталья Логачёва.

Как сообщили 5 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в первую смену летней оздоровительной кампании 2017 года на территории Калужской области работало 377 оздоровительных учреждений, в которых отдыхали 18 129 детей.