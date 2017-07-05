Москва, 5 июля, 2017, 16:21 — ИА Регнум. «Учёные создали инновационные городки в Сколково, в Зеленограде «Москва» и другие технопарки. Город уделяет большое внимание развитию высокотехнологичных производств, и эта программа также рассчитана на привлечение туристов. Москва меняется — в этом году около 80 улиц будет построено к Дню Города», — добавил Черемин.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Художники на Чистопрудном бульваре

Он также отметил, что считает крупным достижением столицы установления рынка легальных таксомоторных перевозок.

«У нас, к сожалению, пока беспилотный общественный транспорт не ходит по улицам города, как в Майами и других городах мира, где используются беспилотные такси. Я считаю нашим достижением то, что у нас просто появились легальные такси. Если 5 лет назад их было всего 5 тысяч, то сегодня у нас ходят официальные желтые такси, и их количество превысило 60 тысяч», — подчеркнул министр.

Напомним, первые пять технопарков открылись в Москве в 2012 году.