Ярославль, 5 июля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В Ярославле следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ФГУП «Дезинфекционная станция г. Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Поводом стала публикация ИА REGNUM. Как ранее сообщало агентство, судебные приставы по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области арестовали имущество дезостанции. Эта организации должна 3 миллиона 648 тысяч рублей. Сумма задолженности организации перед сотрудниками составила 1,9 млн. рублей. Судебные приставы наложили арест на здание главного корпуса, площадью 834 кв.м., и здание хозяйственного блока.

С июня 2014 года станция прекратила свою работу, в декабре 2015 были уволены все сотрудники, оставался один директор, а в апреле 2017 предприятие было ликвидировано.

Следственные органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области, узнав из сообщений СМИ о задолженности предприятия по зарплате, организовали доследственную проверку на предмет установления в действиях руководства дезинфекционной станции наличия или отсутствия признаков состава преступления.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по Ярославской области.