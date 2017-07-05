Луганск, 5 июля, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Гражданам Украины, участвовавшим в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева, не выдают биометрические паспорта для посещения стран ЕС, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, сообщает 5 июля Луганский информационный центр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, безвизовым режимом с Евросоюзом запрещается пользоваться тем гражданам Украины, которые участвовали или участвуют в войне в Донбассе на стороне Киева. Таким образом, Киев не допускает «уменьшения количества населения, способного нести службу в армии».

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«Украинские власти не отказываются от решения конфликта на востоке Украины силовым путем», — сказал Марочко.

Он отметил, что все нынешние и бывшие участники «АТО» обязаны получить визу для того, чтобы выехать в Европу.

Напомним, соглашение о безвизовом режиме в Европе для Украины было подписано 17 июня 2017 года. Соглашение позволяет гражданам Украины присутствовать на территории стран ЕС без виз в течение 90 дней с туристической целью.

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