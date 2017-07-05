Рига, 5 июля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Экс-президенты Латвии Вайра Вике-Фрейберга и Валдис Затлерс прокомментировали резонансную идею действующего главы государства Раймонда Вейониса о том, что президента в Латвии следует выбирать в результате всенародного голосования, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Так, Затлерс отметил, что в случае, если Латвия действительно перейдет на практику избрания народного президента, то Россия будет стараться, чтобы победил выгодный ее интересам человек: «Россия вмешивалась в президентские выборы во Франции и США, не говоря уж о Чехии и Молдавии». Он также заявил, что действующая сейчас процедура, когда президента выбирает Сейм, более надежна. «Повлиять на 51 депутата чтобы те приняли какое-то неразумное решение, очень трудно. А на публичные выборы повлиять современными средствами очень легко», — считает Затлерс.

В свою очередь Вике-Фрейберга считает, что влияние России на всенародные выборы было бы «раскушено» в Латвии мгновенно: сразу стало бы ясно, какая газета с какими аргументами и в каком тоне за кого выступает, а где интернет-ресурс пытается кого-то очернить. Однако в целом экс-президент подвергла сомнению факт того, что народ Латвии способен сделать правильный для страны выбор: «Скажем так, по статистике нормальный интеллект только у половины населения. Четверть умнее среднего, а четверть — менее умна, чем в среднем».

В тоже время, по оценке Вике-Фрейберги, всенародно избранному президенту жители страны доверяли бы больше. Но только при условии, что государство обеспечило бы жесткий контроль за денежными потоками, идущими к кандидатам в президенты и их окружению.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 июня действующий президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Сейм принять решение о введении в Латвии всенародных выборов президента с более широкими полномочиями. Он считает, что всенародные выборы президента могли бы состояться уже в 2019 году. Президент страны отметил, что жители Латвии уже длительное время недовольны государственным управление и порядком принятия решений. Ситуацию может исправить реформа, которая расширит полномочия президента страны.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов — не меньше 51 голоса.

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