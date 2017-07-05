Страсбург, Франция, 5 июля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Комитет по иностранным делам Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге одобрил соглашение о сотрудничестве с Кубой 57 голосами за, 9 против, и 2 депутата воздержались.

Venividi.ru Кубинские флаги

Текст соглашения, который зачитала испанский депутат-социалист Элена Валенсиано, включает положения о правах человека, и предупреждает, что соглашение о сотрудничестве будет приостановлено, если обнаружатся нарушения в этой области.

Это новое соглашение положит конец так называемой «общей позиции», которая регулирует отношения между ЕС и Кубой с 1996 года. Целями нового соглашения являются развитие взаимного сотрудничества, политического диалога и торговых отношений.

Подготовка к подписанию соглашения началась в конце 2016 года высоким представителем Европейского Союза по внешней политике Федерикой Могерини и министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.

Помимо одобрения соглашения евродепутаты также одобрили подавляющим большинством голосов парламентскую резолюцию, требующую прекращения экономической блокады Кубы со стороны США и отметили его огромное негативное влияние на кубинское население.

Евродепутаты также отметили, что кубинское правительство должно согласовать свою политику с международными соглашениями в области прав человека, которые оно подписало.

Депутаты напомнили, что преследование и лишение свободы за личные убеждения или мирную политическую деятельность является нарушением Всеобщей декларации прав человека, и призывали к освобождению тех, кто заключен в тюрьму на этих основаниях.

Евродепута Валенсиано подтвердила, что парламентская комиссия по-прежнему не конкретизировала дату появления миссии Европейского парламента на Кубе, и подчеркнула, что поддержка отношений ЕС со всеми странами Латинской Америки кроме Кубы была «аномалией».

Напомним, в отличие от Евросоюза, который давно наметил пути сближения с Кубой, новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом в июне объявила о частичной отмене политики бывшего президента Барака Обамы, направленной на смягчение отношений с Кубой после 50 лет конфликта, и ужесточении ряда мер в отношении Кубы с целью надавить на правительство Рауля Кастро, чтобы заставить его соблюдать права человека.