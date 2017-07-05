Астана, 5 июля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Эти данные легли в основу экономического обзора, опубликованного на портале ИА REGNUM 30 июня 2017 года, где были проанализированы данные по экспорту нефти сырой и газового конденсата, нефтепродуктов, а также мазута.

Alex E. Proimos Статуя Каина в саду Тюильри. Париж. Скульптор Анри Видаль. 1896

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«Из всех сформированных файлов только в одной таблице «Экспорт Республики Казахстан отдельных товаров по основным странам — торговым партнерам» «задвоились» данные за 2016 год (т. е. показатели искусственно увеличились вдвое). Таким образом, информация по товару 2709 за 2016 год, тоже «задвоилась», — пояснила суть проблемы пресс-служба комитета.

Пресс-служба также уведомляет, что в настоящее время данные по таблице «Экспорт Республики Казахстан отдельных товаров по основным странам-торговым партнерам» откорректированы и размещены на портале kgd.gov.kz.

Таким образом, если сравнить исправленные данные с января по май 2017 года с данными за аналогичный период 2016 года, то падение по экспорту нефти сырой и газового конденсата достигло не двукратного размера как указывалось ранее, а меньше одной десятой доли процента. Рост по поступлениям денежных средств составил 43,91%.

По нефтепродуктам идет рост физического объема экспорта на 6,99% и почти двукратный рост по сумме полученных средств — на 94,91%.

По топливу жидкому (мазут) тоже рост по физическому параметру — на 7,26% и тоже практически двукратный рост суммы полученных денег — на 95,47%.

Наименование

Период

январь-май 2017 г.

январь-май 2016 г.

кол-во, тонн

стоимость, тыс. долл. США

кол-во, тонн

стоимость, тыс. долл. США

27 109 361,4

-0,06%

10 522 567,6

+43,91%

27 125 029,3

7 311 920,4

1 370 932,4

+6,99%

389 399,0

+94,91%

1 281 347,1

199 787,3

1 365 508,5

+7,26%

387 389,6

+95,47%

1 273 030,6

198 182,1

29 845 802,3

+0,56%

11 299 356,2

+46,56%

29 679 407,0

7 709 889,8

По обновленным данным КГД МФ РК

Напомним, основная доля (около 85%) добываемой в Казахстане нефти идет на экспорт. Главными внешнеторговыми партнерами Казахстана на рынке сырой нефти являются страны Европы: Италия, Нидерланды, Франция, Австрия, Швейцария и прочие, — а также Китай.

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