Москва, 5 июля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара США открыл торги 5 июля ростом к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Курс валют Доллар Евро

По состоянию на 12:00 мск, доллар США поднялся к рублю на 48 копеек и составил 59,89 рубля. Евро к этому времени подорожал на 52 копейки и составил 67,9 рубля.

По состоянию на 14:30 мск, курс доллара составил 59,9209 рубля, евро — 67,915 рубля.

Как заявил заявил аналитик Альпари Владислав Антонов, 4 июля торги прошли на низких объемах. Торговый объем в паре доллар/рубль составил $1,8 млрд (-28,00%), евро/рубль — 239,5 млн евро (-19,65%). Низкая активность трейдеров связана с выходным днем в США.

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Банк России повысил курсы доллара и евро на 6 июля. Курс доллара вырос на 34,92 коп., составив 59,5787 рубля, курс евро — на 37,88 коп., составив 67,6754 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 6 июля, выросла на 36,25 ком. и составила 63,2222 рубля.