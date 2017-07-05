Амстердам, 5 июля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Судебный процесс по делу о крушении «Боинга-777» компании «Малазийские авиалинии» в 2014 году будет происходить в Нидерландах в соответствии с местным законодательством. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 июля на сайте МИД Нидерландов.

Defensie.nl Поиск обломков Боинга рейса MH-17

«В данный момент страны-члены Совместной следственной группы пришли к решению, что процесс над подозреваемыми должен проходить в Нидерландах, он будет основываться на продолжающемся международном сотрудничестве и поддержке», — отмечено в сообщении.

Напомним, Совместная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения лайнера в Донбассе, включает представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. К настоящему моменту расследование трагедии не завершено, официальных обвинений по делу не предъявлено никому.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе об обстоятельствах крушения, подготовленном Советом безопасности Нидерландов, причиной катастрофы рейса МН17 названо попадание ракеты класса «земля-воздух», выпущенной из установки «Бук». Отмечается, что ракета была запущена с территории площадью 320 кв. км, в пределах которой находились и военнослужащие ВСУ, и силы ополчения Донбасса.

Вместе с тем представители стран Евросоюза и США категорически не приемлют любую версию трагедии, которая бы противоречила предположению о том, что пассажирский лайнер сбили ополченцы Донецкой и Луганской Народных Республик, не имевшие для этого причин.

Президент России Владимир Путин уверен в том, что сведения о крушении «Боинга» есть в распоряжении разведывательных служб США, которые внимательно следили за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года.

Так, в беседе с режиссером Оливером Стоуном, вошедшей в документальный фильм «Интервью с Путиным», российский лидер заявил, что руководство Соединенных Штатов Америки никогда не обнародует данные, которые бы противоречили версии о крушении самолета из-за действий ополченцев Донбасса. Позиция Вашингтона по Украине понятна, пояснил Путин, властям США нужно взвалить ответственность за трагедию на республики Донбасса и — косвенно — на Россию, которая оказываем им поддержку.

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Стоит отметить, что российская сторона продолжает отстаивать свою версию произошедшего. Так, 27 июня заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой заявил о том, что российские радары гарантированно зафиксировали бы ракету, если бы она приближалась к лайнеру с восточной стороны. Он пояснил, что если бы объект, поразивший «Боинг», двигался по траектории «пуск на встречном курсе», то он летел бы по меньшей мере 35 секунд и был бы гарантированно захвачен локатором. Однако именно такой версии придерживаются следователи Нидерландов.

По словам Сторчевого, российские локаторы «Утёс-Т» могут засечь и гораздо меньшие объекты, чем ракета ЗРК «Бук». При этом в районе траектории полета лайнера не было зафиксировано никаких объектов ни за 1,5 секунды до крушения, ни ранее. Это обстоятельство доказывает, что с востока к «Боингу» никакие объекты не приближались.

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Крушение пассажирского лайнера Boeing-777, следовавшего рейсом MH17 «Малазийских авиалиний» из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года в Донбассе. Обломки самолета рухнули на землю в районе села Грабово, находящегося под контролем ДНР. На борту находились 289 человек из десяти стран мира: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

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