Хабаровск, 5 июля, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Новое золоторудное месторождение Светлое будет введено в эксплуатацию 13 июля — в профессиональный праздник металлургов России. «Золотая жила» принесет государству до 2500 кг чистого золота ежегодно при выходе на проектную мощность. Хабаровский край традиционно является одним из лидеров добычи золота в России — наряду с Магаданской, Амурской областями и Якутией, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) 3dman_eu Золотые слитки

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На месторождении создан горно-обогатительный комбинат «Светлое», опытно-промышленная эксплуатация которого была начата в 2016 году — на год раньше запланированного срока. Уже запущены рудноподготовительный комплекс, угольная котельная мощностью 6 МВт, построен вахтовый поселок, созданы аналитическая лаборатория, автономные генераторы и прочее.

Золотоизвлекательная фабрика расположена в 5 километрах от основного производства, добытая здесь руда перерабатывается методом кучного выщелачивания. Полученный на месте концентрат отправляется на аффинажный завод.

В тестовом режиме только за 2016 год на Светлом уже добыто 727 кг чистого золота. При выходе на проектную мощность месторождение принесет не менее 2500 кг драгоценного металла в год.

Хабаровский край традиционно является одним из лидеров добычи золота в России — наряду с Магаданской, Амурской областями и Якутией.

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Первоначальный срок эксплуатации месторождения Светлое рассчитан до 2025 года. Суммарные капитальные затраты на его освоение составят 5,4 млрд рублей.

Месторождение Светлое было открыто в 1973 году. Оно находится в 240 км к юго-западу от Охотска. В 2010 году лицензию на проведение разведки и добычи золота здесь приобрела компания Полиметалл.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае разработали стратегический план развития региона до 2030 года. «Стратегия — 2030» предусматривает реализацию проектов в рамках ТОСЭР и свободного порта. Главная цель концепции — закрепление населения в регионе, создание более 40 тыс новых рабочих мест. В регионе возрождаются производства, почти утраченные после развала СССР — судостроение, производство стали.

Золотодобытчики ДФО наращивают объемы производства. Начата разработка нового месторождения на Камчатке, оно принесет государству от 3 до 4 тонн драгметалла в год. Увеличила добычу Колыма — в 2016 году там добыто на 3 тонны золота больше, чем в 2015. В 2017 колымские старатели намерены добыть в 2017 году еще больше, а в недалеком будущем будут поставлять в казну до 30 тонн золота в год.