Камень-на-Оби, Алтайский край, 5 июля, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Неизвестно, чем бы закончились поиски пятилетнего ребенка, пропавшего сегодня, 5 июля, в Камне-на Оби, если бы не бдительность алтайского военнослужащего Сергея Журавлева. Мальчика, идущего по полю, он заметил неподалеку от поселка Караси (Алтайский край, Каменский район). О счастливом завершении поисков N (личные данные не упоминаются в интересах ребенка, прим. ИА REGNUM ), прибывшего с матерью на отдых к родственникам из Подмосковья, сообщает местная газета «Каменские известия».

Ориентировка полиции Мальчик из Подмосковья, которого пришлось искать на Алтае

Информация о пропаже мальчика поступила полицейским около 10 часов утра. Но патрулирование улиц, к которому присоединились также поисковики и неравнодушные каменцы, ни к чему не привели. Однако в 14.08 (местн.) военнослужащий Сергей Журавлев сообщил, что ребенок нашелся. Говорит, что информацию о пропавшем мальчике слышал с самого утра.

«Я увидел вдалеке детскую фигуру. Мальчик шел по полю со стороны болот. Он был полностью раздет и вымазан илистой грязью. Я сразу предположил, что он шел по болоту. Мальчик пролез сквозь колючую проволоку и спрятался в одном из автомобилей. Я взял ребенка на руки, одел в одежду, которая была у нас на пункте дежурства, накормил и напоил. Попытался спросить, где его родители, но ребенок ничего не отвечал, тогда я позвонил в полицию. Малыш чувствовал себя нормально, у него не было никаких травм», — пояснил военнослужащий.

Об обстоятельствах исчезновения ребенка известно, что когда его мать на короткое время зашла в дом, мальчик открыл железные ворота и убежал со двора. Сообщается, что это уже не первая его попытка побега.

Как пояснила инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Каменский» Марина Лаврова, то, что мальчик был найден без одежды, вероятно, объясняется тем, что ему стало жарко, и он сам снял ее с себя по дороге. С матерью пропавшего ребенка проведена профилактическая беседа.

Между тем в Челябинской области уже не первую неделю безуспешно ищут 10-летнего ребенка. Мальчик, проживающий в городе Касли, 14 июня 2017 года ушёл из дома и не вернулся. За информацию о его местонахождении обещан миллион рублей.