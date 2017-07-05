Лима, 5 июля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Лицо и облик древней правительницы удалось восстановить благодаря разработкам частных компаний, а также мумифицированного тела женщины, найденного в 2005 году в археологическом комплексе Эль-Брухо.

Цуканов М.В Мумия Леди Као

Согласно восстановленному 3D-образу и научно-исследовательской работе, проведенной компаниями FARO Technologies, 3D Systems, Grupo Abstract и ARQ 3D, лицо Леди Као имеет овальную форму, темную кожу и длинные черные волосы, зачесанные в две косы.

На голове царицы, которая обладала политической и религиозной властью в долине реки Чикам, была золотая диадема и корона в форме латинской буквы «V» с изображением пумы в центре, а на шее ожерелье с крупными бусинами, также с изображением пумы.

Археолог Регуло Франко, который возглавлял экспедицию, обнаружившую Леди Као, рассказал корреспонденту EFE, что его открытие «выходит за рамки (обычных представлений), так как никогда до этого не находили останки женщины, которая правила долиной северного побережья Перу».

Эксперт поясняет, что Леди Као имеет символы власти и регалии культуры Моче, крупнейшей развитой культуры на севере Перу до возникновения империи инков, и ранее было известно, что только мужчины правили этой территорией.

Кроме того, руки и ноги Леди Као покрыты татуировками, среди которых змеи, пауки, Дерево Жизни и звездные фигуры, считающиеся священными элементами, которые также появляются в бордюрах крупнейших храмов Уака Као Вьехо в археологическом комплексе Эль Брухо.

Генеральный директор фонда Wiese Ингрид Клодет рассказала ИА EFE, что компания Faro предложила в 2016 году сканировать тело Леди Као и провести судебно-медицинскую реконструкцию лица, используя существующие сложные технологии, придавая ему точность вплоть до миллиметра.

Судебный инженер восстанавливал трехмерное изображение головы, мышцу за мышцей, в лице женщины, а далее наложил кожу и детализировал характеристики лица, используя фотоархив с женщинами, проживающими сегодня в области, где жила Леди Као 1700 лет назад.

Представитель Faro Technologies Луис Гратерол в ходе презентации заявил, что лицо Леди Као представляет коренных жителей Латинской Америки, и попросил всмотреться «в это зеркало, показывающее какими мы были, и какие мы есть» сегодня.

Восстановленный 3D-образ и копия мумии Леди Као будет экспонироваться в Музее нации в Лиме на протяжение двух недель, а затем экспонаты перевезут в музей комплекса Эль-Брухо в более чем 570 км к северу от перуанской столицы.

Напомним, мумифицированное тело женщины, которую археологи прозвали Леди Као, было обнаружено в 2005 году в перуанском регионе Ла-Либертад в археологическом комплексе Эль-Брухо. По данным исследований, женщина, жившая примерно 1700 лет назад, умерла в возрасте 25 лет ввиду осложнения после родов.