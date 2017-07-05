Москва, 1 мая, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в 2020 году подписал федеральный закон об учреждении почётного звания «Город трудовой доблести». Звания присвоены 20 городам. В их числе — Боровичи.

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На начало Великой Отечественной войны и по 1944 год город входил в состав Ленинградской области. В Боровичах располагался штаб 177-й стрелковой дивизии.

На его территории в военные годы размещались 22 эвакогоспиталя. В одном из них трудился знаменитый хирург Александр Вишневский. Под госпитали отдавались лучшие здания — школы, жилые дома, административные здания. Ежедневный поток раненых составлял 780 — 1000 человек. По некоторым данным, в госпитали поступило более 70 тысяч раненых.

Горожане работали на строительстве линии укреплений Боровичи-Перёдки-Хоромы-Волгино на правом берегу реки Мсты. К концу 1943 года были созданы две линии противотанковых рвов с дзотами и окопами. В населённых пунктах были построены траншеи для укрытия от воздушных налётов.

Во время войны в Боровичи была эвакуирована Ленинградская областная филармония и ряд театров — актёры и музыканты выступали перед ранеными на сцене городского театра и в соседних районах, а также выезжали на фронт.

Предприятия

Промышленные предприятия Боровичей в военные годы работали на фронт. В их числе: комбинат огнеупоров «Красный керамик», артели «Обувщик», «Красный Октябрь», «Труд», «Русская балалайка», механический завод № 17 и другие.

На предприятиях изготавливали приклады для оружия, катки для аэродромов, прицепные сани, зарядные ящики, понтоны. Было налажено производство корпусов для мин и ручных гранат. Выпускались предохранители для противотанковых мин. Ликеро-водочный завод занимался производством зажигательных смесей.

Труженики

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» была вручена 2506 работникам комбината «Красного керамика» и более чем 2 тысячам других жителей Боровичей. Директор предприятия и бригадир столярного цеха были удостоены медали «За боевые заслуги». Награждены были и работники сферы образования.

Вклад города в Победу

По данным ресурса городатрудовойдоблести.рф, вклад города Боровичи составил более 800 тысяч рублей в Фонд обороны в 1941 году, 2,5 тысячи пары перчаток, носков, варежек; более 50 тысяч тонн хлеба, 41 тонна спецсухарей, 24 тонн дрожжей.