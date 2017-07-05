Москва, 5 июля, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, в Третьяковской галерее в Москве состоялось открытие первого в России музейного кинотеатра, сообщили в Минкультуры РФ.

Andrey Третьяковская галерея

По словам главы Минкульта Владимира Мединского, это первый в России кинотеатр, где можно показывать фильмы с любых носителей: с узкой пленки, с широкой и со всех цифровых носителей.

«Это прекрасная идея организовать кинотеатр в Третьяковке, потому что ещё с момента строительства Инженерного корпуса предполагалось, что здесь можно будет смотреть кино, но его никогда не показывали», — отметил он.

Всего в Третьяковской галерее будут работать четыре кинозала: два в Лаврушинском переулке, один в Новой Третьякове и летний кинотеатр на Крымском валу.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова пояснила, что билеты в кинозалы музея можно будет приобрести как на сайте галереи, так и через автоматизированные онлайн-системы продажи билетов по аналогии с обычными кинотеатрами.

Первым фильмом, который увидели зрители кинотеатра, стала лента фонда Louis Vuitton и телеканала ARTE — «Сергей Щукин. История коллекционера».

Справка ИА REGNUM :

Сергей Щукин (1854−1936) — московский купец и коллекционер искусства, собрание которого положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. Пушкина.

В собрании Сергея Щукина насчитывается 51 картина Пикассо. Всего же России от Щукина осталось 256 работ самых модных в живописи направлений — импрессионизма, постимпрессионизма, авангарда и примитивизма. Колеекционер потратил 2 млн рублей на собрание живописи. Сейчас цена его коллекции перевалила за $10 млрд.