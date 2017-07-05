Архангельск, 5 июля, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Архангельской области в ходе первой смены оздоровительной кампанией было охвачено более 27 тыс. юных северян, для которых было открыто 432 летних лагеря. Несанкционированных лагерей и лагерей, открывшихся без разрешительных документов, на территории области нет. За период первой смены летней оздоровительной кампании в лагерях не было зарегистрировано массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ Архангельской области.

(сс) Лобачев Владимир Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ)

Ожидается, что в рамках второй смены на территории области будет работать 46 лагерей, в которых смогут отдохнуть более 4 тыс. 500 детей. Эксперты ОНФ в ходе мониторинга детских оздоровительных лагерей в Сольвычегодске и лагере «Орленок» Вельского района пришли к выводу, что основное, над чем предстоит поработать организаторам детского отдыха в будущем — это модернизация и укрепление материально-технической базы объектов.

К примеру, в «Орленке» необходим ремонт кровли столовой. Как заявил глава района, на это потребуется 600−800 тыс. руб. Санузлы по новым стандартам должны быть в корпусах, а не на улице, но в корпуса их не установить, так как они тоже нуждаются в капитальном ремонте.

«Одна смена в «Орленке» принимает до 200 детей из Вельска, детских домов Новодвинска и Архангельска, даже из Москвы к нам отдыхать два ребенка приехали, — прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Елена Вторыгина. — Здесь есть все необходимое: работают кружки и спортивные секции, у ребят — пятиразовое питание. Но лагерю требуется реконструкция, капитальный ремонт корпусов и всей инфраструктуры — ведь «Орленку» уже 53 года».

По мнению Вторыгиной, необходима федеральная и областная программы по модернизации стационарных лагерей.

«Состояние многих детских лагерей в нашем регионе оставляет желать лучшего. Даже там, где, по мнению чиновников, все хорошо, на самом деле нужна модернизация, — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов. — Год назад мы были в «Северном Артеке» в Холмогорском районе, который функционирует с 1959 года и принимает за смену 300 человек. В корпусах было влажно и тесно, душевые помещения не соответствовали санитарным требованиям, на территории лагеря имелись опасные конструкции. В этом году в лагере проведена работа по ремонту и обновлению, руководством были учтены замечания представителей ОНФ. В целом необходима областная программа по улучшению инфраструктуры лагерей».

Выводы экспертов ОНФ, сделанные по итогам мониторинга, будут направлены органам власти и в профильные ведомства для принятия мер по устранению выявленных недостатков.

Отметим, что в 2017 году два лагеря на территории Онежского районе не открылись во время из-за проблем с питьевой водой. Планируется, что они решат эту проблему к августу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на детскую оздоровительную кампанию в Архангельской области из областного и местных бюджетов было потрачено около 442 млн рублей. На кампанию 2017 года планируется потратить 389 миллионов.