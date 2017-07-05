Москва, 3 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Около 1 млн семей в России в 2023 году улучшили жилищные условия с помощью льготных кредитов. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчётом в Государственной думе.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Только за год около 1 млн семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об условиях льготной ипотеки для работников оборонно-промышленного комплекса на территориях, где имеется дефицит трудовых ресурсов. Глава государства поручил выполнить поручение до 27 апреля.

Президент 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию указал на то, что площадь строительства жилья по итогам 2023 года превысила этот показатель рекордного для СССР 1987 года в 1,5 раза. Путин добавил, что за последние шесть лет миллионы семей улучшили жилищные условия, используя льготную ипотеку.

Глава государства 5 марта объяснил рекордные темпы строительства жилья в стране ипотечными программами, в том числе льготными. При этом президент отметил, что слишком большая популярность ипотечных программ может привести к росту темпов инфляции.