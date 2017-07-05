Москва, 5 июля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. РФ направила на развитие физкультуры и спорта 481 млрд рублей, начиная с 2009 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил замглавы правительства РФ Виталий Мутко в Госдуме.

Kremlin.ru Российский спорт

«Мы сделали значительный шаг вперед, только с 2009 года мы вложили в развитие физкультуры и спорта 481 млрд рублей, это колоссальный ресурс», — сказал Мутко, подчеркнув, что спорт всегда является приоритетной темой деятельности правительства.

Кроме того, по его словам, по сравнению с 2009 годом количество граждан, регулярно занимающихся спортом, выросло в два раза — 46,6 млн человек, что составляет более 34% населения страны.