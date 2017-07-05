Москва, 5 июля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Россия требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями, заявили в МИД РФ в связи с сообщениями о ряде подобных случаев.

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«Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу», — указали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что с начала текущего года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан. При этом их задерживали на несколько часов, в ряде случаев без еды, воды и медпомощи, а затем высылали за собственный счет. В качестве основания при этом назывались их армянские фамилии, но были и случаи, когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления «армянских предков».

«Неоднократно, в том числе в официальных нотных обращениях, требовали прекращения этой практики, но не получили внятного и удовлетворительного ответа. В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц», — отметили в министерстве.

В 2016 г. 8-летнему ребенку запретили въезд в Азербайджан из-за его армянской фамилии. Случай произошел в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева.

Мальчика зовут Лука Варданян. «Отец русский, мать — русская, а фамилия ребенка армянская. Все документы, подтверждающие российское гражданство родителей имеются. Но армяне для Азербайджана — враги, и 8-летний ребенок тоже враг», — написала возмущенная мать.

Это не первый случай, когда лицам, независимо от того, гражданами какой страны они являются, запрещают въезд в Азербайджан или депортируют из-за их армянской фамилии.

В 2013 году российскую журналистку Анну Саакян не пустили в Баку, объявив ее «нежелательным лицом», поводом для запрета на въезд при этом стала ее армянская фамилия.

В 2011 году авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» отказалась пустить на рейс Москва— Баку менеджера «АвтоВАЗа» Сергея Гурджиана. По словам последнего, на стойке регистрации сотрудница авиакомпании заявила ему «У нас есть указание руководства — пассажиров с армянскими фамилиями не регистрировать». В «Азербайджанских авиалиниях» позднее заявили, что пассажир не был допущен к рейсу «в целях его безопасности». Представитель компании Магеррам Сафарли при этом признал, что «приезд в Азербайджан лиц армянской национальности считается нежелательным».

Ранее в 2011 году Азербайджан не впустил в страну фотокорреспондента агентства Блумберг Диану Маркосян. Журналист, задержанная в бакинском аэропорту, была депортирована в Турцию. В министерстве иностранных дел Азербайджана признали, что агентство Блумберг две недели назад обратилось с официальной просьбой аккредитовать их сотрудника. Ведомство дало положительный ответ, но поставило условие, чтобы Маркосян заменили на другого корреспондента. МИД указал, что в связи с тем, что Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны, появление в Баку журналиста армянского происхождения может привести к проблемам с безопасностью представителя прессы.