Барнаул, 5 июля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю заявило о том, что расследовало уникальнейшее дело, связанное с нарушением закона «О конкуренции» на рынке государственных закупок медицинских препаратов.

Светлан Шаповалова Алтай

По данным программы «Вести-Алтай», в 2013 году четыре алтайские компании заключили устное соглашение с новосибирским предприятием, в соответствии с которым во всех аукционах на поставку препаратов для борьбы с онкозаболеваниями побеждало это самое новосибирское предприятие.

Дело в том, что алтайские фирмы подавали заявку на участие в аукционе, заведомо зная, что будут исключены из списка участников, поскольку у них отсутствовала лицензия на фармацевтическую деятельность.

«Мошенническую схему компаниям удалось реализовать в ходе пяти аукционов на общую сумму 35 миллионов рублей», — отметил руководитель УФАС по Алтайскому краю Степан Поспелов.

По его словам, расследование этого дела пришлось вести в нескольких городах Российской Федерации: Ростове, Ханты-Мансийске, Астрахани, Волгограде. Интересно, что, узнав о действиях ФАС, двое фигурантов сговора пошли на сотрудничество со следствием, чтобы избежать ответственности.

«Мы обнаружили, что они вводят нас в заблуждение, и нашли всех пятерых», — заявил Степан Поспелов.

В течение ближайшего года антимонопольщикам предстоит ещё проверить сведения об участии этих фирм в других торгах, а штрафы за содеянное могут составить до 3 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года Федеральная антимонопольная служба выявила сотни нарушений при государственных закупках лекарств и медицинских изделий. Нарушения выявлены в ходе более чем 400 аукционов, общей суммой свыше 400 млн рублей в пяти регионах Российской Федерации.