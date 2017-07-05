Брюссель, 5 июля, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Производство газа, как и многих других энергоресурсов, в Евросоюзе неуклонно сокращается. Российский газопровод «Северный поток-2» призван разрешить этот вопрос, и потому не является для европейских стран угрозой. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью «Северный поток — 2» Ульрих Лиссек в письме, которое было опубликовано в газете The Financial Times сегодня, 5 июля.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Лиссек обратил внимание на то, что внутреннее производство нефти и газа в Евросоюзе быстро сокращается, а потребление энергоресурсов будет оставаться на сегодняшнем высоком уровне в среднесрочной перспективе. В связи с этим есть необходимость импорта газа для удовлетворения своих энергопотребностей.

Таким образом, «Северный поток-2» должен стать частью решения такой важной проблемы как нехватка собственных энергетических ресурсов. По словам главы департамента по связям с общественностью, поставки сжиженного природного газа — это еще одна часть разрешения проблемы.

«Северный поток-2» не является заменой какого-либо другого маршрута поставок. Однако рынок должен сам решить, какой из имеющихся вариантов по импорту российского газа в ЕС наиболее выгоден. Газопровод «Северный поток-2» будет самым коротким, самым конкурентоспособным и экологически чистым транспортным путем на европейские рынки, считает Лиссек.

Он подчеркнул, что все эти факторы указывают, в первую очередь, на географию проекта, несмотря на все предупреждения и пропагандистские интерпретации некоторых сторон. В реализацию газопровода вложено уже 4 млрд евро. Это, в частности, средства на создание новых рабочих мест в Европе, а также вложения в развитие сети поставщиков.

Что касается США, а именно законопроекта о новых санкциях против ТЭК России, то из Вашингтона все чаще звучат заявления о планах США стать главной силой в мировой энергетике. При этом, как обратил внимание Лиссек, сторонники антироссийских санкций, ничего не скрывая, говорят, что ограничительные меры — способ избавиться от будущего коммерческого конкурента в Европе. Глава департамента по связям с общественностью «Северный поток — 2» назвал это «атакой на европейские интересы». По его словам, это произошло после тактических приемов запугивания ряда европейских стран благодаря политическим аргументам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине июня в Сенат США одобрил законопроект о введении новых санкций против ТЭК России. Речь идет как об ограничении срока кредитования российских компаний, занятых в нефтегазовой сфере, так и о финансировании российских трубопроводных экспертных проектов. Это, в том числе касается газопровода «Северный поток-2». В Европе подобные меры уже осудили. МИД Германии и канцлер Австрии выпустили совместное заявление, в котором указали на то, что из-за антироссийских санкций пострадают и европейские компании, занятые в совместных с Россией энергопроектах. По мнению ряда европейских лидеров, энергоснабжение ЕС — дело самих европейцев.

Также дипломатический источник в Брюсселе ранее сообщал СМИ, что США оказывают дипломатическое воздействие на Евросоюз по поводу реализации «Северного потока-2». Все дело в том, что Соединенные Штаты хотят поставлять в Евросоюз свой сжиженный газ, где российский «Газпром» является главным конкурентом. Таким образом, считает диписточник в Брюсселе, американская сторона хочет заранее избавиться от серьезного конкурента. Подтверждение тому — заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который считает, что увеличение доли РФ на газовом рынке ЕС — это угроза безопасности для Евросоюза. Тиллерсон предложил импортировать европейским странами американский СПГ.

В самой Европе насчет российского проекта нет однозначной позиции нет. Недавно в Брюсселе состоялась встреча министров энергетики стран ЕС, на которой обсуждалось предложение Еврокомиссии по поводу предоставление ей мандата на переговоры с Россией по «Северному потоку-2». ЕК предлагает создать для проекта специальную юридическую базу, так как, по мнению еврокомиссаров, газопровод не может работать только по российскому законодательству. Половина главы Минэнерго ЕС поддержали такой подход. Среди стран, придерживающихся такой позиции была, например, Польша. Она, кстати, требует ужесточить мандат насколько, насколько это возможно.

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