Донецк, 5 июля, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин назвал «нормальным» состояние стадиона «Донбасс Арена». Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Цуканов М.В Донбасс-Арена, ДНР

Он сообщил, что состояние поля на стадионе «не идеальное».

«Хочу выразить благодарность главе Донецкой Народной Республике Александру Захарченко, который нашел возможность решить проблему с выплатой заработной платы сотрудникам стадиона. Могу сказать, что состояние футбольного поля не идеальное, но и не критическое. Удобрения и семена газонной травы есть в наличии — до конца года, думаю, нам их хватит», — сказал Мишин.

По его словам, ДНР проводит уборку парковой зоны вокруг стадиона.

«Покос травы фактически завершен. Налажен круглосуточный полив газонов», — добавил министр.

Он отметил, что ДНР утвердила план работы стадиона.

«Стратегия запуска «Донбасс Арены» начнется с проведения экскурсионных туров по стадиону, возобновления работы музея. Работаем над запуском спортивного комплекса. От частных предпринимателей есть предложения о возобновлении работы ресторанов, фан-кафе. Будем их рассматривать, чтобы использовать эти средства для благоустройства и сохранения стадиона», — рассказал Мишин.

При этом он напомнил, что потребуются время и средства для ликвидации последствий обстрелов «Донбасс Арены» в 2014 году, в результате которого незначительно пострадало остекление.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава ДНР Захарченко заявлял, что на «Донбасс-Арене» будут «играть в футбол» подразделения ДНР «Спарта» и «Сомали» в память о погибших командирах Гиви (Михаил Толстых) и Моторола (Арсений Павлов).

«У меня сейчас родилась такая идея: чтобы первый матч на «Донбасс-Арене» состоялся между подразделениями «Спарта» и «Сомали», в память о погибших командирах», — заявил Захарченко.

Напомним, в марте 2017 года руководство ФК «Шахтер» сообщило о захвате «Донбасс-Арены» и футбольной базы в Киршах вооруженными людьми ДНР. При этом в ДНР отметили, что присвоение стадиона состоялось в рамках введения внешнего упрвления.