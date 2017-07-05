Луганск, 5 июля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Дегтяренко пояснил, что значит этот закон для участников боевых действий. По словам председателя Народного совета ЛНР, пока в республике не могут запустить всю программу социальной поддержки для участников боевых действий и для семей погибших бойцов, в которую будут включены льготы на проезд в транспорте, на оплату коммунальных услуг, различные выплаты и другие льготы. А принятие закона в первую очередь было обусловлено необходимостью определить правовой статус участников боевых действий.

Globallookpress.com Вооруженные силы Луганской Народной Республики

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«Как только будут закончены боевые действия и мы будем в состоянии производить определённые выплаты, сразу постановлением Совмина эти все льготы будут предоставлены. На сегодняшний день нам нужно было закрепить в законе, чтобы наши военнослужащие были уверены, что этот статус за ними будет», — подчеркнул Дегтяренко.

Напомним, что закон об участниках военных действий был принят в феврале 2017 года по инициативе главы ЛНР Игоря Плотницкого и предусматривает выдачу удостоверений единого образца для участников боевых действий, инвалидов боевых действий и членов семей погибших во время защиты республики.

«Закон устанавливает правовой статус участников боевых действий и инвалидов боевых действий в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе, а также определяет круг членов семей погибших при защите Отечества, которые имеют право на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами ЛНР. В результате применения этого закона участники боевых действий, инвалиды боевых действий и члены семей погибших при защите Отечества будут документированы удостоверениями единого образца, что позволит в дальнейшем более обоснованно планировать и реализовывать меры социальной поддержки соответствующих категорий лиц с учетом возможностей государственного бюджета ЛНР», — сказал председатель комитета по вопросам госбезопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы ЛНР Виталий Морозов 21 февраля после принятия закона.

В свою очередь руководство ДНР пока этот закон не приняло. По состоянию на июль 2017 года, семьи погибших бойцов ДНР, а также ополченцы-инвалиды не имеют военных пенсий как участники боевых действий.

Ранее пресс-служба Совмина ДНР информировала, что семьи погибших и ветераны боевых действий могут оформить материальную помощь в размере около 600 рублей в месяц.