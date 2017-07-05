Боровск, Калужская область, 5 июля, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Боровские переселенцы из ветхого жилья не смогли вовремя заселиться в новые квартиры. Строительная компания, заключившая контракт с муниципалитетом, не выполнила в срок обязательства по возведению трёх домов. Об этом 5 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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Согласно контракту, сдать жильё в эксплуатацию планировалось в декабре 2016 года, и срыв контракта обошёлся Боровску в 138,5 млн рублей. Районная прокуратура провела проверку деятельности застройщика, по её итогам мировой суд вынес решение оштрафовать компанию на 300 тысяч рублей. Руководителю организации был объявлен лишь выговор.

Дома предназначались для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, их возведение проводится в рамках реализации федеральной адресной программы на 2013−2017 годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории калужского региона реализуется областная адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда. В рамках программы до сентября 2017 года планируется расселить порядка 8,5 тысяч человек из более чем 500 аварийных домов, а также построить 180 тысяч квадратных метров нового жилья.

Новые квартиры получили уже более 6 тыс. семей. Из федерального бюджета на программу выделено 2,6 млрд рублей. Ещё порядка 2,5 млрд рублей выделила Калужская область.