Берлин, 5 июля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых политики обсудили ряд ключевых международных вопросов, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества и участия Германии в экономической инициативе «Один пояс, один путь», предложенной Пекином в 2013 году.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Подчеркивая, что Китай и Германия являются «экономическими локомотивами» мира, Си Цзиньпин отметил, что долгосрочное и плодотворное сотрудничество Пекина и Берлина принесет выгоду не только народам двух стран, но и всему миру, пишет «Жэньминь жибао».

В ходе переговоров китайский политик поднял проблему протекционизма в торговле, который, по мнению китайской стороны, тормозит рост внешнеторгового оборота, и как следствие, осложняет процесс восстановления мировой экономики.

«Китай заинтересован в едином, стабильном, процветающем и открытом Европейском Союзе», — заключил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что развитие торговых отношений между КНР и ФРГ может оказать благотворное влияние на восстановление мировой экономики и стать примером взаимовыгодного сотрудничества между странами.

По словам Си Цзиньпина, Германия является ключевым партнером КНР в процессе реализации проекта «Нового шелкового пути». Сотни грузовых поездов ежегодно доставляют китайские товары в Европу, большая часть которых предназначена для немецких граждан, являются ярким подтверждением этого.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Германию с официальным визитом. На этот раз рабочая программа главы КНР отличается своей насыщенностью: помимо официальных переговоров, Си Цзиньпин примет участие в открытии парка панд в зоопарке Берлина, а также посетит матч молодежных сборных КНР и ФРГ.